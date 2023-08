Mark Margolis, acteur de Breaking Bad, est décédé | Actualités Ents & Arts

L’acteur de Breaking Bad Mark Margolis est décédé à l’âge de 83 ans, a annoncé sa famille.

L’artiste « est décédé des suites d’une courte maladie » à l’hôpital Mount Sinai de New York jeudi, ont indiqué des proches dans un communiqué.

Son fils Morgan et sa femme Jacqueline étaient à son chevet lorsqu’il est décédé.

Margolis est apparue dans plus de 100 programmes télévisés et films, dont Scarface et Ace Ventura : Pet Detective.

Mais il était peut-être mieux connu pour son interprétation d’Hector Salamanca dans Breaking Baddans lequel il jouait un patron du crime en fauteuil roulant qui était incapable de parler et communiquait en utilisant uniquement une cloche de style réception d’hôtel.

Image:

La star de Breaking Bad, Aaron Paul, aux côtés de Margolis lors d’une afterparty des Emmy Awards en 2012





Margolis, qui a été nominé pour le meilleur acteur invité Emmy en 2012 pour sa performance dans la série, a ensuite repris le rôle dans Breaking Bad prequel Better Call Saul.

Il a également été acclamé pour avoir joué un chef de la mafia sicilienne infecté par le VIH dans le drame carcéral Oz.

En savoir plus:

Mike Batayeh, star de Breaking Bad, est décédé à l’âge de 52 ans

Dans les coulisses avec… l’acteur de Breaking Bad Giancarlo Esposito

L’agent de Margolis, Robert Atterman, a déclaré: « Au fil des ans, Mark n’a pas seulement ébloui le public avec ses performances exceptionnelles, il était aussi un homme incroyablement gentil avec un grand sens de l’humour qui aimait sa famille.

« Son dévouement à son métier est évident dans les nombreux rôles mémorables qu’il a donnés vie, captivant le public avec sa gamme et ses compétences remarquables. Au-delà des réalisations à l’écran de Mark, son comportement authentique et accessible a fait de lui un plaisir de travailler avec lui. »

Il a ajouté: « En tant qu’acteur et personne, l’excellence durable et la nature aimable de Mark ont ​​laissé une impression indélébile sur ceux qui ont eu la chance de collaborer avec lui et de le connaître. Il nous manquera certainement. »

Twitter

Ce contenu est fourni par Twitter, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Twitter cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Twitter biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Twitter cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

La co-star de Breaking Bad, Dean Norris, qui jouait Hank Schrader, a écrit sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) : « Tellement triste d’apprendre que Mark Margolis est décédé. Un acteur phénoménal. Un gars drôle. RIP.

« Mes pensées vont à sa famille. »

Une déclaration publiée sur les comptes de médias sociaux officiels de Breaking Bad a déclaré: « Nous nous joignons à des millions de fans pour pleurer le décès de l’immense talentueux Mark Margolis, qui – avec ses yeux, une cloche et très peu de mots – a transformé Hector Salamanca en l’un des personnages les plus inoubliables de l’histoire de la télévision. »