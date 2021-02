Mark Machin démissionne de la principale caisse de retraite du Canada après la vaccination des EAU

Le chef de la plus grande caisse de retraite du Canada a démissionné jeudi soir après l’annonce de la nouvelle qu’il s’était envolé pour les Émirats arabes unis pour recevoir un vaccin contre le coronavirus, malgré les règles fédérales interdisant les voyages inutiles et une longue file d’attente de citoyens âgés et immunodéprimés à travers le pays. leurs coups.

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada annoncé dans un communiqué de presse vendredi qu’il avait accepté la démission de son directeur général, Mark Machin, qui avait «décidé de se rendre personnellement aux Émirats arabes unis où il s’était arrangé pour se faire vacciner contre Covid-19». Le conseil a ajouté: «Nous prenons cette responsabilité de leadership très au sérieux.»

Avec environ 375 milliards de dollars, le fonds est le plus important au Canada, avec plus de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires.

M. Machin, qui a gagné l’an dernier environ 4,2 millions de dollars à la tête de la société d’État, est la dernière personnalité publique du pays à avoir été publiquement sanctionnée pour avoir voyagé à l’étranger pour des raisons personnelles, alors qu’une grande partie du pays est entravée pendant la seconde pandémie. vague.