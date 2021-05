Mark Levin interviewe un ancien écrivain scientifique du NY Times sur les origines du COVID – The Right Scoop

Hier soir, Mark Levin a interviewé l’ancien écrivain du New York Times Nicholas Wade, qui a récemment beaucoup écrit sur les origines du COVID, et dans l’interview, Wade explique les raisons pour lesquelles la théorie de la « fuite de laboratoire » de Wuhan doit être réexaminée:

Vous devriez vraiment regarder l’interview complète parce que c’est formidable, mais je vais aller droit au but pour ceux d’entre vous qui manquent de temps.

L’organisation de Fauci, NIAID, a accordé une subvention à un intermédiaire, EcoHealth Alliance, dans le but de tester et de créer davantage de coronavirus. Wade a indiqué qu’il s’agissait d’un rôle légitime du NIAID, en particulier après la précédente épidémie de SRAS, et que Fauci avait le devoir de créer des coronavirus plus virulents dans un laboratoire afin qu’ils puissent ensuite déterminer ce qu’il faut faire à leur sujet.

Peter Daszak, président d’Eco Health Alliance, a ensuite donné l’argent au laboratoire de virologie de Wuhan, dont nous avons découvert plus tard qu’il fonctionnait à un degré de sécurité bien inférieur à celui nécessaire pour ce type de travail.

Enfin, lorsque l’épidémie s’est réellement produite, Daszak a écrit une lettre dans le journal Lancet disant qu’elle ne pouvait provenir que d’animaux et non d’un laboratoire, et déclarant qu’il n’avait aucun conflit d’intérêts à ce sujet. Mais il avait un conflit d’intérêts – énorme en fait – car il aurait été considéré comme au moins partiellement responsable si le virus était venu du laboratoire de Wuhan. Ce conflit n’a pas été porté à la connaissance des lecteurs du Lancet.

C’est donc l’opinion de Daszak (et celle d’un autre mentionné dans la vidéo) avec laquelle les médias ont couru, déclarant que tous ceux qui étaient favorables à la fuite de laboratoire étaient des théoriciens du complot.

Je noterai que ni Levin ni Wade ne sont parvenus à une conclusion dans cette interview sur les origines, mais le cas pour enquêter sur la théorie de la « fuite de laboratoire » est extrêmement convaincant et, si vous me le demandez, sera la conclusion finale une fois que tous les les faits sont mis à nu. C’est juste du bon sens une fois que vous avez compris tout cela.