Mark LeSure, flic à la retraite de Memphis, retrouvé mort dans son allée

Si vous n’êtes pas familier avec le nom de Mark LeSure, alors cette histoire devrait à la fois vous éclairer et vous laisser avec beaucoup de questions.

Selon un NewsOne rapport, LeSure a été retrouvé mort devant son domicile à Memphis. Au-delà du typique « Merde, comment diable est-ce arrivé? », la raison pour laquelle la mort de LeSure est regardée avec un sourcil levé est que depuis sa retraite, il a été extrêmement franc sur les abus de pouvoir dans son ancien département. LeSure a été particulièrement bruyant à propos du meurtre de Tire Nichols et a été interviewé sur plusieurs stations d’information dénonçant les fautes policières et encourageant les jeunes de Memphis à mettre fin à la violence.

Pour aggraver les choses, un rapport de WREG déclare que LeSure a été volé à titre posthume par une femme nommée Shuntae Daniels. La police dit que Daniels et LeSure se sont disputés et une vidéo de surveillance la montre quittant sa maison tout en parlant au téléphone en disant: « Nous allons voir qui connaît la loi. » La police a également noté qu’il y avait un appel téléphonique et raccroché près de la maison au même moment. Les détectives disent que Daniels demandait à LeSure 10 $ d’essence. Quand il est ressorti de la maison avec l’argent, il s’est effondré dans l’allée.

C’est là que ça rend Bubba Sparxxx moche.

Daniels a admis à la police qu’elle était retournée dans la maison et avait volé le téléphone portable et le portefeuille de LeSure, et avait fouillé ses poches pour obtenir les 10 $ qu’elle avait demandés. ALORS, elle a dit qu’elle avait utilisé le téléphone portable pour s’envoyer 1500 $ pour se faire coiffer et faire les ongles dans un salon local.

Les gens ne sont pas merdiques.

Repose en paix à Mark LeSure. Reste en prison à Shuntae Daniels.