MARK, Laura Jean – Nécrologie – Sault Ste. Marie

Laura Jean Mark, 64 ans, est décédée de manière inattendue le 31 août 2024 à Del Rio, au Texas. Elle est née le 3 mai 1960 à Sault Ste. Marie, en Ontario, au Canada, et y a vécu la première moitié de sa vie avant de déménager aux États-Unis d’Amérique en 1996. Elle était une fille, une sœur, une cousine, une nièce, une tante, une épouse, une mère et une amie pour beaucoup.

Laura a passé sa vie en tant qu’artiste, photographe et individu créatif et spirituel, saisissant chaque jour comme une nouvelle opportunité de donner vie à son art à partir de son imagination débordante. Vous pouvez voir ses aspirations, sa connexion spirituelle avec la terre et sa personnalité vibrante dans ses nombreuses et belles créations. À travers le prisme de son âme dans ses œuvres d’art, elle a capturé la véritable profondeur de son amour et de son admiration pour tous les petits moments de la vie, sa beauté et son histoire. Tout au long de sa vie, elle s’est inspirée du monde qui l’entoure au Michigan, au Texas et au Nouveau-Mexique. Outre son expertise visuelle, Laura aimait également lire et écrire de la poésie, écouter de la musique et prendre soin de la nature qui l’entoure en jardinant.

La passion de Laura pour son art venait en second lieu après sa famille, à laquelle elle tenait profondément. Ensemble, ils aimaient passer du temps en voyageant, en regardant des films et en cuisinant des plats faits maison. Elle aimait faire du shopping et participer à de nombreux projets artistiques avec sa fille, et se détendre avec son mari en prenant une tasse de café.

Laura a été précédée dans la mort par son père, James Robert Taylor. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé de 28 ans, David Jeffrey Mark, sa fille Sarah Jean Anne Mark, son fils Aaron Gravelle, sa mère Virginia Jean Taylor-Running (John), sa sœur Alison Marie Taylor, son frère Donald James Taylor (Ravi) et sa sœur Rebecca Lee Taylor.

L’une des citations préférées de Laura :

« Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. » – JRR Tolkien

Pour voir une partie des œuvres de Laura, veuillez visiter https://www.flickr.com/photos/laurataylormark

Le défunt repose à la Maison funéraire O’Sullivan (215, rue St. James), où la famille et les amis pourront lui rendre visite le mardi 17 septembre 2024 de 18 h à 20 h. Un service funéraire aura lieu le mercredi 18 septembre 2024 à 13 h au cimetière Greenwood. Les dons commémoratifs faits à la Fondation de l’hôpital de la région de Sault seraient grandement appréciés par la famille. Les arrangements locaux ont été confiés à la Maison funéraire et centre de crémation O’Sullivan, 215, rue St. James, Sault Ste. Marie (Ontario), P6A 1P7, 705-759-8456.