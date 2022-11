Mark Labbett et Anne Hegerty de The Chase ont l’air plus minces que jamais au TV Choice Award

Mark Labbett et Anne Hegerty de THE Chase avaient l’air plus minces que jamais lors des TV Choice Awards d’hier soir.

Les maîtres du quiz, qui sont devenus un incontournable du programme ITV bien-aimé, sont sortis pour les prix.

JAMES CURLEY ET MAGICMOMENTSUK

Mark arborait un sourire heureux alors qu’il était cassé en quittant les récompenses[/caption] Getty

Anne Hegerty avait l’air aussi glamour que jamais lorsqu’elle est sortie pour les prix[/caption]

Mark, 57 ans, était plus beau que jamais alors qu’il montrait son physique plus mince.

Il portait un costume noir avec une cravate rouge lorsqu’il a été photographié en quittant la cérémonie de remise des prix.

Il avait le sourire aux lèvres après la victoire de son émission et avait un verre à la main pour célébrer.

Anne, 64 ans, avait l’air sensationnelle alors qu’elle posait pour des photos dans sa robe bleu marine.





C’est la première fois depuis la pandémie de coronavirus que la cérémonie de remise des prix pourrait avoir lieu.

Les prix présentent ce pour quoi les téléspectateurs ont voté comme leurs émissions préférées, sont revenus en personne et ont été animés par le comédien Jo Brand au London Hilton on Park Lane.

Et ce fut une excellente soirée pour The Chase car il a battu This Morning et a remporté le gong de la meilleure émission télévisée de jour.

En savoir plus sur TV Choice Awards TÉLÉ OR Ekin-Su et Davide de Love Island font la fête alors que les célébrités quittent les TV Choice Awards looks gagnants Denise Van Outen et Ekin-Su mènent le glamour aux TV Choice Awards

La star a complété son look avec des talons crème et un sac à main holographique avec une épingle à coquelicot.

The Chase voit les candidats répondre à une série de questions de connaissances générales dans l’espoir de remporter un jackpot en espèces.

Cependant, les Chasers se dressent sur leur chemin et tentent de saboter leurs tentatives.

La série est présentée par Bradley Walsh et présente également Jenny Ryan, Paul Sinha, Darragh Ennis et Shaun Wallace en tant que Chasers.

Rex

Rex