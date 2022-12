Mark Labbett de The Chase semble méconnaissable avant la perte de poids alors qu’il retrouve ses co-stars pour l’émission spéciale de Noël

Les stars de The Chase étaient méconnaissables lorsqu’elles se sont transformées pour le spécial de Noël de l’émission – en particulier Mark Labbett.

Le programme de quiz de jour d’ITV a diffusé le premier de deux épisodes festifs pendant la période des fêtes.

TVI

Les stars de Chase sont méconnaissables alors qu’elles se transforment pour le spécial de Noël de l’émission[/caption] TVI

Les Chasers étaient déguisés en personnages d’Alice au pays des merveilles ce soir – filmés des mois avant l’incroyable perte de poids de The Beast.

Mark s’est transformé en Alice, tandis qu’Anne Hegerty est habillée en Reine Rouge.

Le plus récent Chaser de la série, Darragh Ennis, porte un grand chapeau alors qu’il assume le rôle du Chapelier fou.

Pendant ce temps, Paul Sinha est devenu The White Mouse tandis que Shaun Wallace complète le look en devenant The Cheshire Cat.

La perte de poids de Mark a été si drastique que certains fans ne l’ont pas reconnu.

La star de 57 ans a perdu dix pierres remarquables au cours des derniers mois, beaucoup louant son nouveau look.

Pendant ce temps, d’autres ont été laissés sans voix par le déguisement des Chasers, l’un d’entre eux disant: «J’ai hâte de regarder ça, j’adore regarder le spécial Christmas Chase. Lequel êtes-vous @TheShaunWallace?

“Mark a l’air si joli lol. J’adore les costumes », a déclaré un autre.

Alors qu’un troisième a demandé: “Qui est la blonde chaude?”

Le Chase est devenu un favori des ménages depuis ses débuts en 2009.

Il est présenté par Bradley Walsh alors que quatre candidats répondent à des questions de connaissances générales dans l’espoir de gagner de l’argent.

Cependant, les Chasers, un groupe de quiz professionnels, se dressent sur leur chemin.

Le rédacteur en chef adjoint de la télévision numérique du Sun a récemment visité le plateau de l’émission alors qu’ils enregistraient les spéciaux de Noël.

Après avoir découvert tous les coulisses à l’intérieur, Jill Robinson a révélé tous les secrets que les fans voulaient savoir.

The Chase est diffusé en semaine à 17 h sur ITV1 et ITVX.

Caractéristiques de Rex