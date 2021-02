Mark Labbett de The Chase MORTIFIED alors qu’il laisse Bradley Walsh en points avec une erreur mathématique majeure

THE Chase brainbox Mark Labbett a quitté l’animateur de l’émission Bradley Walsh en riant alors qu’il hésitait à une question de mathématiques – bien qu’il ait été professeur dans le domaine pendant les 20 dernières années.

L’étoile ITV, connue sous le nom de The Beast, s’est débattue avec une question sur les nombres composites – ceux-ci étant un nombre qui est un nombre entier, qui peut être obtenu en multipliant d’autres nombres entiers.

Tous les nombres entiers au-dessus de un reçoivent le titre composé ou premier et, à la hauteur de The Chase de lundi, l’animateur Bradley Walsh a demandé: « En maths, quel est le premier nombre composé? »

Les options de réponse ont été répertoriées comme deux, quatre ou six, le concurrent et Mark optant pour le numéro deux.

La bonne réponse a été donnée comme quatre, laissant le Chaser moins qu’impressionné.

Il a remarqué: « Et la réponse est dans mes 20 années impaires d’enseignement des mathématiques, je n’ai jamais, jamais entendu le terme. »

S’adressant à Bradley, 60 ans, il a ajouté: « Cependant, vous appréciez simplement le fait que je me suis trompé », avant de laisser échapper un rire.

Les fans sont allés sur Twitter pour partager leurs points de vue sur le blooper – avec un public quelque peu divisé.

L’un d’eux a écrit: « Beast n’a pas entendu parler de nombres composites … vraiment? »

Un autre téléspectateur choqué a posté: « Je pensais qu’il était professeur de maths, ce serait sûrement couvert de nombres premiers? »

Un troisième a ensuite posté: « Un #teacher #Maths qui ne sait pas ce qu’est un # nombre composé! C’était un choc! Cela vous dit juste quelque chose sur le niveau des mathématiques dans ce pays! »

Pourtant, l’un d’eux a avoué: « Je n’ai jamais entendu parler d’un composite non plus et j’ai un niveau de mathématiques A. Mais je ne peux pas non plus faire les maths de ma petite-fille de 11 ans! »

Un autre a accepté et ajouté: « J’ai fait un diplôme en mathématiques et je ne le savais pas non plus. Le poseur de questions vient de googler des termes mathématiques obscurs, je pense. #Thechase. »

Un expert en maths a alors souligné: « @itvstudios les nombres composites 4 et six sont tous les deux des réponses correctes, » pourtant la question demandait la première.

Pendant ce temps, Mark, 55 ans, a récemment mangé « humble tarte » et s’est excusé auprès de son camarade Chaser Shaun Wallace pour « foiré » dans une émission précédente.

Il a également révélé le raisonnement derrière son surnom de Bête et a déclaré que cela n’avait rien à voir avec sa taille ou sa hauteur imposante de 6 pieds 7 pouces.

La star née à Tiverton a plutôt insisté sur le fait que c’était un jeu de mots intelligent.

En fait, c’est parce que La Bête – qui ressemble exactement au nom de famille de Mark – est «La Bête» en français.