Mark Labbett de The Chase montre une silhouette plus mince après une perte de poids impressionnante de cinq pierres

Mark Labbett a rendu les fans fous avec un cliché montrant ses résultats de perte de poids.

La star de Chase – surnommée « The Beast » – a posté un cliché côte à côte montrant son visage avant et après la refonte de son mode de vie.

Le joueur de 55 ans avait l’air remarquablement plus mince alors qu’il posait pour un selfie dans une chemise blanche.

Il a comparé la photo récente à une ancienne prise de lui lors d’un événement.

Mark a perdu cinq pierres depuis le moment où il était le plus lourd, le laissant se sentir mieux et plus confiant que jamais.

Partageant le cliché avec les fans, il a écrit: « Lockdown plus maigre et plus méchant avec de bons gens de nourriture musculaire. À ce rythme, je serai le chasseur le plus maigre. »







Naturellement, les fans ont afflué vers la section des commentaires pour féliciter Mark pour son incroyable transformation.

« C’est super Mark, » a écrit un fan.

Un autre écrit: « Flippin ek Beasty boy, bravo fils. Tu as l'air brillant. Quelle transformation #beast. »







Un troisième a ajouté: « Un travail fantastique! Bien fait. Pensez à tous les bienfaits pour la santé que vous avez maintenant. »

« Bravo pour votre parcours de perte de poids, vous avez l’air incroyable, continuez votre bon travail, vous inspirez beaucoup de gens à faire de même », a ajouté un quatrième fan.

Mark – qui est diabétique – a reçu un avertissement sur son poids par les médecins alors qu’il faisait pencher la balance au 27e plus tôt cette année.







Il a depuis réussi à ramener son poids en dessous de la 23e et espère baisser encore plus en dessous de la 20e et porter son IMC à moins de 30.

«J’espère qu’à mon prochain contrôle dans un mois ou deux, je serai un peu plus léger que ça», a-t-il déclaré.

Il a également révélé que son fils de trois ans dormait à peine, faisant de son père « le garçon d’affiche de la privation de sommeil ».

