Mark Labbett de The Chase lève le voile sur une nouvelle romance pour la première fois alors qu’il admet avoir des difficultés avec un emploi du temps chargé

LA légende de Chase, Mark Labbett, a levé le voile sur sa nouvelle romance pour la première fois, admettant qu’il a du mal avec son emploi du temps chargé.

Le maître du quiz, 57 ans, a déclenché des rumeurs de rencontres avec la beauté blonde plus tôt ce mois-ci.

Mark Labbett a parlé de sa relation avec la présentatrice de télévision Hayley Palmer[/caption] Getty

Mark avec son ex-femme Katie[/caption]

Il a été confirmé plus tard qu’il sortait avec la présentatrice de télévision Hayley Palmer, 41 ans, après que Mark l’ait courtisée à plusieurs reprises.

On a demandé au Chaser s’il avait déjà répondu à des quiz avec sa nouvelle femme – mais il n’avait tout simplement pas eu le temps.

Mark a déclaré au Mirror : « Je suis tellement sur la route, plus le petit problème d’un garçon de six ans avec qui je suis coparental, alors j’essaie de passer le plus de temps possible avec lui.

« Je vais filmer en Amérique le mois prochain, et je planifie déjà ce que je ferai en juillet et août avec Katie pour voir quelles semaines fonctionnent. »

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé que Mark avait retrouvé l’amour.

Un ami proche du nouveau couple a déclaré: « C’est très tôt mais Mark et Hayley passent un très bon moment ensemble.

«Ils sont amis depuis un certain temps et récemment, les choses se sont transformées en quelque chose de plus.

« Mark et Hayley partagent des intérêts similaires et s’amusent beaucoup ensemble.

« Il est devenu clair pour les amis de Mark qu’il est amoureux et on dit que Hayley est également vraiment amoureuse de lui. »

Mark et Hayley sont devenus publics pour la première fois mardi et ont été vus en train de profiter du soleil sur la plage de Southsea, Portsmouth.

La source a ajouté: « Mark et Hayley ont gardé les choses discrètes, mais cette semaine, ils sont partis à un rendez-vous.

« La plage était bondée et il y avait beaucoup de monde autour, mais ils se sentaient tous les deux à l’aise avec le fait que les gens les voient comme un couple, pas seulement comme des amis.

« Bien que tout soit très nouveau, ils sentent tous les deux qu’ils ont un lien. »

Hayley est une présentatrice de télévision qui anime des émissions musicales At Home With Hayley et Saturday Night With Hayley Palmer.

Mark a mis fin à son mariage de sept ans avec l’infirmière Katie il y a trois ans, qu’il a rencontrée en ligne en 2010.

Le couple partage un fils ensemble.

Sa nouvelle relation survient des mois après qu’il a déclaré qu’il appréciait sa vie de célibataire et qu’il n’était pas pressé d’entrer dans une relation.