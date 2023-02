Mark Labbett de The Chase dit qu’il est célibataire alors qu’il révèle la raison pour laquelle il ne se lancera pas dans une nouvelle relation

La star de THE Chase, Mark Labbett, a déclaré qu’il appréciait sa vie de célibataire et qu’il n’était pas pressé d’entrer dans une relation pour une grande raison.

Le maître de quiz professionnel, qui s’est séparé de sa femme Katie en 2020, a déclaré qu’il était loin de chez lui 150 jours par an pour filmer le jeu télévisé ITV.

Mark Labbett de The Chase a déclaré qu’il n’était pas pressé de se réinstaller[/caption] Getty

Mark, 57 ans, a admis qu’il était «marié à son travail» et a déclaré qu’il serait difficile de nouer une relation amoureuse avec son horaire de travail chargé.

S’adressant exclusivement à The Sun, Mark a déclaré: “Je suis célibataire, je dis que je suis marié à mon travail, c’est la première fois que je sors depuis un moment.

« En ce moment, j’apprécie vraiment mon temps.

“Je viens de passer deux semaines dans la station balnéaire glamour de Rotherham, où j’ai séjourné dans mon appartement et je peux simplement faire du sport, regarder les films que je voulais regarder, jouer à des jeux vidéo, essayer même sur FIFA et j’ai tout simplement adoré.

Le favori de la télévision, connu sous le nom de The Beast dans l’émission populaire, a déclaré qu’il était également trop occupé à profiter de la paternité avec son jeune fils.

“C’est super d’être papa, mais en ce moment je profite vraiment de mon temps – pour être honnête, je suis aussi loin de chez moi 150 jours par an pour filmer, donc ce serait difficile d’avoir une relation même si je le voulais, ” Mark nous a dit au Dirty Dancing Gala à Londres.

«Je profite généralement de la vie et j’aime être père et faire tout cela.

“Je retourne voir mon garçon après avoir terminé le tournage et il vient de découvrir Harry Potter, les livres et les films, donc j’ai ça à attendre, un peu de lecture avant de dormir.”

Mark a déclaré qu’il embrassait également son tout nouveau corps après une impressionnante 10e perte de poids.

La star d’ITV a déclaré qu’il avait été contraint de nier avoir eu un anneau gastrique.

Le génie du quiz a déclaré qu’il était tenté de subir une chirurgie de perte de poids, mais qu’il a décidé de ne pas le faire et qu’il a perdu du poids uniquement grâce à un régime et à de l’exercice.

Mark a déclaré qu’il avait maintenant du mal à terminer un dîner rôti et qu’il “mange une fraction” de ce qu’il avait l’habitude de faire.

S’adressant exclusivement à The Sun, Mark a déclaré: «Je n’essaie pas vraiment de suivre un régime, je suis juste raisonnable, les gens disent que vous avez eu la gaine ou l’anneau gastrique, et ce n’est pas le cas.

“Et comment vous pouvez dire, c’est en regardant mon visage, est-ce que j’ai l’air d’être attirée ? Je l’ai perdu lentement.

Un anneau gastrique est un anneau qui est placé autour de votre estomac, vous n’avez donc pas besoin de manger autant pour vous sentir rassasié.

Mais Mark, qui pesait 378 livres à son plus lourd, a choisi de ne pas suivre les conseils d’un médecin.

Il a ajouté : « J’aimerais acheter de très belles choses mais c’est quand même assez difficile d’en avoir quand on est dans ma taille.

“La dernière fois que j’étais dans une paire de jeans 38, c’était en 1989, donc je me sens plutôt bien à ce sujet.

“Je pense que je suis tombé à 20 pierres, j’ai perdu environ 10 pierres.”

Mark s’est séparé de sa femme Katie en 2020.

Le couple s’est marié en 2014 à la cathédrale d’Arundel dans le West Sussex et a eu un mariage ouvert pendant six ans.

Il a mis fin à sa relation avec sa cousine au second degré après avoir découvert qu’elle le trompait avec un autre homme depuis plus d’un an.

Mais l’infirmière s’est rapprochée de l’ingénieur principal en conception Scott Bate, 30 ans, au cours des 18 derniers mois.

Dans une interview avec The Sun, ils ont blâmé leur écart d’âge de 27 ans et leur vie dans le verrouillage de Covid-19 pour leurs problèmes.

Mark a quitté leur maison du Hertfordshire et a installé un camp en tant que célibataire.

Le couple partage un fils ensemble et aime garder leur fils hors de la vue du public comme Mark l’a dit précédemment : « Vous ne trouverez pas de photo de notre fils, et je ne vais pas non plus le nommer.

“S’il veut avoir les médias sociaux quand il sera plus âgé, il le pourra, mais je ne le ferai pas pour lui. Je veux l’embarrasser quand il sera assez vieux pour m’embarrasser en retour.

La star d’ITV a déclaré qu’il était “marié à son travail”[/caption] Getty

Le maître de quiz embrasse son nouveau corps après sa 10e perte de poids[/caption]