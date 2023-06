Mark Labbett de The Chase a l’air plus mince que jamais avec sa nouvelle petite amie présentatrice de télévision à Los Angeles

LA star de Chase, Mark Labbett, a été photographiée plus mince que jamais alors qu’elle sortait avec sa nouvelle petite amie présentatrice de télévision.

Mark et sa petite amie Hayley Palmer ont été aperçus en train de passer du temps ensemble lors d’une promenade à Los Angeles dans le célèbre centre commercial Grove.

Mark et sa petite amie Hayley Palmer ont été aperçus en train de passer du temps ensemble au célèbre centre commercial Grove à Los Angeles

Mark avait l'air plus mince que jamais alors qu'il marchait dans une veste noire et une chemise blanche

La paire s'est arrêtée dans divers magasins haut de gamme

Hayley a été vue tenant un sac Michael Kors alors qu'ils sortaient du magasin

L’homme de 57 ans avait l’air élégant dans une veste noire, un pantalon et une chemise blanche impeccable.

Il a associé son look à des baskets blanches et a montré son physique aminci tout en arborant un grand sourire.

Mark et sa superbe petite amie blonde Hayley se tenaient la main tout en marchant.

Hayley a opté pour une robe courte à fleurs et ses cheveux blonds en boucles lâches, tout en portant des talons et des lunettes de soleil.

Sortant pour faire du shopping, elle a été vue agrippée à une poignée de sacs alors qu’ils marchaient.

Leurs arrêts comprenaient Michael Kors et le magasin de maquillage Sephora, avec la paire adorée visitant également le restaurant populaire Cheesecake Factory pour le déjeuner.

Le mois dernier, The Sun a révélé que le maître du quiz, 57 ans – AKA The Beast – avait courtisé Hayley Palmer, 41 ans, lors d’une série de rendez-vous.

Elle s’est maintenant envolée pour Los Angeles ensoleillée afin qu’ils puissent passer du temps ensemble au milieu de leurs horaires chargés et de son grand retour à la télévision américaine – après avoir été inopinément retiré de la version ABC de The Chase.

Bien qu’il s’agisse de leurs premières vacances à l’étranger, l’étoile montante Hayley a également obtenu une série d’opportunités de showbiz passionnantes à la radio et à la télévision de l’autre côté de l’étang.

Une source a déclaré: « Hayley a pris un avion pour LA mercredi pour voir Mark. Il travaille très dur sur Master Minds pour Game Show Network aux États-Unis, mais veut lui consacrer du temps le week-end.

« Elle a été tellement occupée par ses propres projets à Londres, mais ils sont tous les deux déterminés à faire en sorte que ça marche. »

Mark a déclenché des rumeurs de rencontres avec la beauté blonde le mois dernier – et il a été confirmé plus tard qu’il s’agissait d’un objet.

Mark a récemment levé le voile sur sa nouvelle romance. On a demandé au Chaser s’il avait déjà répondu à des quiz avec sa nouvelle femme – mais il n’avait tout simplement pas eu le temps.

Il a déclaré au Mirror : « Je suis tellement sur la route, plus le petit problème d’un garçon de six ans avec qui je suis coparental, alors j’essaie de passer le plus de temps possible avec lui.

« Je vais filmer en Amérique le mois prochain, et je planifie déjà ce que je ferai en juillet et août avec Katie pour voir quelles semaines fonctionnent. »

Mark et Hayley avaient l'air plus heureux que jamais après avoir récemment confirmé leur relation