Mark Labbett de The Chase a l’air plus mince que jamais à l’heure du déjeuner avec la nouvelle petite amie de la présentatrice de télévision

Mark Labbett de THE Chase avait l’air plus mince que jamais lors d’un déjeuner avec sa nouvelle petite amie présentatrice de télévision.

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé que le maître du quiz, 57 ans – AKA The Beast – avait courtisé Hayley Palmer lors d’une série de rendez-vous.

Mark Labbett était tout sourire lors d'un rendez-vous avec sa nouvelle petite amie Hayley

Le couple a rendu public leur relation très récemment

Mark a déclenché des rumeurs de rencontres avec la beauté blonde il y a quelques semaines – et il a été confirmé plus tard qu’il s’agissait d’un objet.

Le couple a commencé à partager ce qu’il fait en tant que couple sur Instagram.

Plus tôt dans la journée, Hayley a profité de son compte pour partager une photo de Mark dans un restaurant en train de manger un délicieux dessert avec un énorme sourire sur le visage.

Elle a légendé le message: « Une bête de crumble aux pommes. »

Mark a récemment levé le voile sur sa nouvelle romance.

On a demandé au Chaser s’il avait déjà répondu à des quiz avec sa nouvelle femme – mais il n’avait tout simplement pas eu le temps.

Mark a déclaré au Mirror : « Je suis tellement sur la route, plus le petit problème d’un garçon de six ans avec qui je suis coparental, alors j’essaie de passer le plus de temps possible avec lui.

« Je vais filmer en Amérique le mois prochain, et je planifie déjà ce que je ferai en juillet et août avec Katie pour voir quelles semaines fonctionnent. »

Hayley est une présentatrice de télévision qui anime des émissions musicales At Home With Hayley et Saturday Night With Hayley Palmer.

Mark a mis fin à son mariage de sept ans avec l’infirmière Katie il y a trois ans, qu’il a rencontrée en ligne en 2010.

Le couple partage un fils ensemble.

