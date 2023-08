Mark Labbett, 57 ans, de The Chase, emmène sa superbe petite amie Hayley Palmer, 42 ans, dîner à Londres

La star de Chase de TELLY, The Beast, emmène sa petite amie pour un festin.

Le roi du quiz – de son vrai nom Mark Labbett – marchait main dans la main avec sa partenaire Hayley Palmer, 42 ans, qui était magnifique dans une robe rouge.

Getty

Le couple a dîné au restaurant Oxo Tower à Londres[/caption]

Le couple a dîné au restaurant Oxo Tower dans le centre de Londres.

Le père d’un enfant, Mark, 57 ans, s’est séparé de sa femme Katie il y a trois ans et se demandait qui serait son nouvel amour.

Le présentateur de télévision Hayley était la réponse qu’il cherchait.

Récemment, Mark a révélé qu’il avait « perdu l’appétit » après avoir perdu neuf pierres.

Alors qu’il était sur GB News avec sa petite amie Hayley, le père d’un enfant a révélé que la taille de ses repas avait considérablement diminué depuis sa perte de poids.

Il pesait 29 pierres à son poids le plus lourd, mais après une grave crise de santé, à la suite d’un diagnostic de diabète de type 2, il a complètement changé sa vie et a commencé son parcours de perte de poids saine.

Mark a perdu une impressionnante pierre de neuf tout au long de son parcours en réduisant sa consommation de sucre.

Il a également utilisé son golden retriever Baloo, qu’il a surnommé son « entraîneur personnel », pour l’aider à faire de l’exercice et à rester en forme.

Mark a été célébré pour sa taille dans l’émission de quiz d’ITV, The Chase et a gagné son nom, « The Beast », et est rapidement devenu un favori des fans.

L’expert du quiz a également déclaré aux présentateurs qu’il aimerait mettre ses chaussures de danse et afficher ses mouvements dans la salle de bal Strictly.

Il a déclaré : « Maintenant, je suis beaucoup plus léger et en forme, j’adorerais le faire, mais évidemment, cela dépend des pouvoirs en place ».

Hayley a également suggéré qu’il serait formidable dans l’émission populaire.