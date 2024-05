Mark Kriski, l’homme météo de KTLA, subit un accident vasculaire cérébral quelques jours seulement après la mort de Sam Rubin

Getty

L’équipe soudée de KTLA a reçu des nouvelles encore plus difficiles cette semaine avec la révélation que le météorologue de longue date de la station, Mark Kriski, a subi un léger accident vasculaire cérébral. La nouvelle intervient après que le personnel de la station ait été dévasté par l’annonce plus tôt ce mois-ci de la mort du journaliste de divertissement bien-aimé Sam Rubin d’une crise cardiaque.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, KTLA a déclaré que l’accident vasculaire cérébral de Kriski s’était produit plus tôt cette semaine, mais a noté qu’« il est de bonne humeur… et a hâte d’être bientôt de retour dans l’équipe ».

La station a également fait une brève annonce en ondes sur son état.

La femme de Kriski dit à TMZ qu’il a eu un accident vasculaire cérébral tôt lundi et qu’il a été hospitalisé.

Il a rejoint le KTLA Morning News en 1991 et, selon sa biographie officielle, est « l’un des derniers « personnages » originaux de la création de la série. Il a remporté neuf fois un Emmy Award et est apparu comme présentateur de nouvelles ou météorologue dans Vitesse et Vitesse 2 et dans des émissions telles que Buffy contre les vampires, 7ème Ciel et Tout le monde déteste Chris. Il annonce également des combats de boxe et de MMA pour les Golden Boy Promotions d’Oscar De La Hoya.