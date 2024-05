Mark Kriski de KTLA se remet d’un léger accident vasculaire cérébral

Mark Kriski, présentateur météo de longue date de KTLA 5, se remet après avoir subi un léger accident vasculaire cérébral plus tôt cette semaine.

Il reçoit les meilleurs soins médicaux et a hâte de revenir bientôt dans l’équipe.





Mark est venu nous voir plus tôt mercredi et nous sommes heureux de vous annoncer qu’il est de bonne humeur. Il souhaite également remercier tous ceux qui lui ont adressé leurs vœux et leur soutien.

Chez KTLA, nous pensons tous à Mark et à sa famille en ce moment et nous avons hâte de le voir bientôt.