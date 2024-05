Mark Kriski de KTLA a un « léger accident vasculaire cérébral » suite à la mort de Sam Rubin

Mark Kriski, présentateur météo de KTLA « Morning News », est en voie de guérison après avoir subi un accident vasculaire cérébral – quelques semaines seulement après que son collègue de longue date à l’antenne, Sam Rubin, soit décédé d’une crise cardiaque.

La chaîne de télévision locale a annoncé mercredi la nouvelle de Kriski dans un article sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il avait eu un « léger accident vasculaire cérébral » plus tôt cette semaine et que le journaliste chevronné et neuf fois lauréat d’un Emmy se remettait.

« Mark est venu nous voir plus tôt mercredi et nous sommes heureux d’annoncer qu’il est de bonne humeur », a écrit KTLA Channel 5. « Il voulait également remercier tous ceux qui l’ont contacté. »

L’épouse de Kriski, Jennifer Gould, dit à TMZ que le météorologue chevronné a subi un accident vasculaire cérébral tôt lundi matin à son domicile de Los Angeles.

Elle a déclaré au média qu’il avait été hospitalisé mais qu’il était en convalescence.

KTLA a écrit : « Nous tous chez KTLA pensons à Mark et à sa famille en ce moment et avons hâte de le voir bientôt. »

Les problèmes de santé de Kriski surviennent dans la foulée de la mort de Rubin, un autre membre de KTLA.

Rubin, journaliste chevronné de divertissement, est décédé le 10 mai des suites d’un arrêt cardiaque à son domicile de West Valley. Rubin a été transporté à l’hôpital, où il a été déclaré mort. Il avait 64 ans.

La mort de Rubin a dévasté l’équipe soudée de KTLA et les fans du journaliste.

Kriski et Rubin ont tous deux rejoint l’émission « Morning News » de KTLA en 1991, où ils ont passé plus de 30 ans en tant que collègues à l’antenne.

Un jour après la mort de Rubin, Kriski a écrit sur la plateforme de médias sociaux X, « Il n’y aura jamais d’autre Sam Rubin. Je t’aime et tu vas me manquer mon ami.

Le message est accompagné de photos des personnalités de la série ensemble, récemment et à leurs débuts.

Au moment de la mort de Rubin, le co-présentateur fondateur Carlos Amezcua l’a décrit comme « le tissu conjonctif » qui l’a aidé, le prévisionniste météo Kriski et la co-présentatrice Barbara Beck à atteindre leur public cible.

Kriski a subi une grave affection en 2011, alors qu’il était hors service pendant plusieurs mois après avoir contracté une pneumonie suivie d’un « super virus » transmis à l’hôpital qui l’a conduit dans l’unité de soins intensifs.

Alors qu’il se préparait à retourner au travail, Kriski a déclaré au Times que la maladie était « une expérience de vie ou de mort qui m’a donné une nouvelle perspective : d’une part, c’était la pire chose qui me soit jamais arrivée. D’un autre côté, c’est la meilleure chose qui soit jamais arrivée.

« On commence vraiment à apprécier les petites choses de la vie. »