Mark Kelly surpasse Blake Masters avant les mi-parcours

La course était autrefois considérée comme une forte opportunité de reprise pour les républicains dans la bataille pour le contrôle du Sénat, mais Kelly a été en tête dans bon nombre des sondages les plus récents. Une moyenne de sondage RealClearPolitics a Kelly en tête de 4,5 points. Le Cook Political Report qualifie la course de “lean Democrat”.

La campagne de Kelly s’est déroulée en octobre avec plus de 13 millions de dollars en main tandis que Masters avait un peu plus de 2,8 millions de dollars dans son coffre de guerre. L’un des principaux dons individuels de Masters était une contribution de 4 950 $ de la National Rifle Association. Masters, un riche homme d’affaires, a contribué plus de 570 000 $ au dernier trimestre à sa propre campagne.

La campagne de Kelly a permis de recueillir un peu plus de 21 millions de dollars du 14 juillet au 30 septembre. Masters, qui a été approuvé par l’ancien président Donald Trump, a rapporté plus de 4,7 millions de dollars au cours de la même période.

Le Sénat est divisé à 50-50, les démocrates devant compter sur le vice-président Kamala Harris pour les votes décisifs.

Un porte-parole de l’équipe de Kelly a signalé à CNBC un récent déclaration par le directeur de campagne Emma Brown vante la collecte de fonds du sénateur. Une porte-parole de la campagne Masters n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Le décalage dans la collecte de fonds de Masters par rapport à Kelly a été un thème tout au long de la campagne. Le Center for Responsive Politics, non partisan, montre qu’au début du troisième trimestre, Kelly avait levé plus de 52 millions de dollars tandis que Masters avait rapporté un peu moins de 5 millions de dollars.

La collecte de fonds au cours du dernier trimestre par les deux campagnes n’inclut pas le montant collecté par des groupes extérieurs soutenant chaque candidat. Saving Arizona, un super PAC pro-Masters qui a déjà vu 15 millions de dollars de l’allié de Masters et ancien patron, le milliardaire Peter Thiel, a levé plus de 4 millions de dollars de la mi-juillet à la fin septembre. Le super PAC, qui peut collecter et dépenser un montant illimité, dispose de plus de 1,9 million de dollars.

Bien que Thiel n’ait pas contribué au super PAC au dernier trimestre, certains des dons les plus récents incluent une contribution de 3 millions de dollars du magnat de l’approvisionnement maritime Richard Uihlein et de 1 million de dollars des dirigeants de la crypto-monnaie Tyler et Cameron Winklevoss.

Thiel a signalé que, avec Masters derrière Kelly dans la collecte de fonds et les sondages, il continuera à collecter des fonds pour son ancien employé. Masters était jusqu’au début de cette année le directeur de l’exploitation de Thiel Capital.