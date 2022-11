Mark Kelly : il est temps d’abandonner les “conspirations du passé”

PHOENIX (AP) – Le sénateur démocrate Mark Kelly a exhorté les Arizonans à abandonner les «conspirations du passé» samedi, appelant à l’unité un jour après sa réélection à un siège crucial au Sénat.

L’Arizona a joué un rôle central dans les efforts de l’ancien président Donald Trump pour annuler les élections de 2020 et jeter le doute sur la légitimité de la victoire du président Joe Biden. Kelly pressé d’aller au-delà des fausses allégations d’une élection frauduleuse a façonné la politique de l’État au cours des deux dernières années.

Kelly a battu le républicain Blake Masters, qui, avec la plupart des autres membres de la liste du GOP, a été approuvé par Trump après avoir poussé le mensonge selon lequel les élections de 2020 avaient été volées.

“Après une longue élection, il peut être tentant de rester concentré sur les choses qui nous divisent”, a déclaré Kelly dans un discours de victoire dans un restaurant mexicain à Phoenix. “Mais nous avons vu les conséquences qui surviennent lorsque les dirigeants refusent d’accepter la vérité et se concentrent davantage sur les conspirations du passé que sur la résolution des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.”

Kelly a gagné après avoir pris ses distances avec Biden et construit une image de législateur indépendant non redevable à son parti. Il s’est coulé dans le moule de son prédécesseur, feu le républicain John McCain, dont le spectre plane toujours sur la politique de l’Arizona quatre ans après sa mort.

Il a dit qu’il se souvenait chaque jour qu’il était assis dans le siège que McCain occupait autrefois. Kelly a été élue lors d’une élection spéciale il y a deux ans pour terminer le mandat de McCain. Sa victoire cette année lui donne six années complètes à partir de janvier.

“Le sénateur McCain a incarné tout ce que c’était que d’être un leader à une époque où notre État et notre pays restent divisés”, a déclaré Kelly.

Kelly, une ancienne astronaute de la NASA qui a volé quatre fois dans l’espace, est mariée à l’ancienne représentante américaine Gabby Giffords, qui a inspiré la nation en se remettant d’une blessure par balle à la tête lors d’une tentative d’assassinat en 2011 qui a tué six personnes et en a blessé 13. Kelly et Giffords ont ensuite cofondé un groupe de défense de la sécurité des armes à feu.

Giffords, dont la carrière politique prometteuse a été interrompue par la fusillade, a chanté sur la musique alors que Kelly a été présentée samedi et se tenait à côté de lui, rayonnant pendant qu’il parlait.

Kelly et Giffords étaient à un concert d’Elton John à Phoenix vendredi soir lorsqu’ils ont appris que l’Associated Press et d’autres organes de presse avaient appelé la course.

La victoire de Kelly a mis son parti à une victoire du contrôle de la chambre pour les deux prochaines années de la présidence de Biden.

Avec le vote décisif du vice-président Kamala Harris, les démocrates peuvent conserver le contrôle du Sénat en remportant soit la course du Nevada, qui reste trop tôt pour appeler, soit le second tour du mois prochain en Géorgie. Les républicains doivent maintenant gagner ces deux courses pour prendre la majorité.

Masters n’a pas cédé, déclarant dans un communiqué que son équipe veillera à ce que chaque vote légal soit compté.

“Si, à la fin, le sénateur Kelly en a plus que moi, alors je le féliciterai pour une victoire âprement disputée”, a déclaré Masters. « Mais ce sont les électeurs qui décident, pas les médias ; comptons les votes.

L’Associated Press a déclaré Kelly vainqueur vendredi soir après que la publication des résultats de 75 000 bulletins de vote dans le comté de Maricopa ait clairement indiqué que Masters ne pouvait pas combler son déficit.

Quelques heures plus tôt, Masters a déclaré sur Fox News que le comté de Maricopa, de loin le plus grand de l’État, devrait arrêter de compter les bulletins de vote et recommencer parce que les responsables électoraux avaient mélangé par inadvertance des bulletins comptés et non comptés.

Megan Gilbertson, porte-parole du département des élections du comté, a confirmé que les bulletins de vote étaient mélangés dans deux centres de vote, mais a déclaré qu’il y avait des éventualités en place pour concilier chaque lot et obtenir un décompte précis. Elle a déclaré que des erreurs similaires avaient déjà été commises, que le processus était en place depuis des décennies et qu’il était supervisé par des observateurs des deux parties.

“Il n’y a pas de processus légal en place pour arrêter de compter et recommencer”, a déclaré Gilbertson. “Dans le comté de Maricopa, nous suivons les lois telles qu’elles sont écrites.”

La course étroitement surveillée au poste de gouverneur entre la démocrate Katie Hobbs et la républicaine Kari Lake était trop tôt pour être annoncée samedi. Les comtés de Maricopa, Pima et Yavapai, qui représentent l’écrasante majorité des bulletins de vote non comptés, ont continué à les comptabiliser samedi et devaient publier de nouveaux résultats dans la soirée.

___

L’écrivain d’Associated Press, Bob Christie, a contribué.

Jonathan J. Cooper, Associated Press