Mark Kelly bat le choix de Trump GOP, Blake Masters, projets NBC News

Le sénateur américain Mark Kelly (D-AZ) et son épouse, l’ancienne membre du Congrès Gabby Giffords, ses filles Charlotte, Samantha et son gendre Mark Sudman saluent lors de son rassemblement électoral au Rialto Theatre le 08 novembre 2022 à Tucson, Arizona.

Le sénateur démocrate Mark Kelly conservera son siège au Sénat américain en Arizona, poussant les démocrates plus près de conserver le contrôle du Sénat, a prévu NBC News.

Kelly dirigeait le candidat républicain Blake Masters, qui était le choix de l’ancien président Donald Trump dans l’État clé du swing, par près de six points de pourcentage avec 85% des votes en date de vendredi soir. Avec la victoire de Kelly, les démocrates n’ont besoin que d’un des deux sièges au Nevada ou en Géorgie qui n’ont pas encore été appelés.

Au Nevada, le candidat républicain Adam Laxalt devançait de 1 point de pourcentage avec 88% des voix comptabilisées vendredi matin. La course au Sénat de Géorgie se dirige vers un second tour des élections le 6 décembre entre le candidat du GOP Herschel Walker et le sénateur sortant Raphael Warnock, qui menait de plus d’un point de pourcentage.

Kelly a collecté et dépensé beaucoup plus que les Masters en capital-risque, rapportant plus de 81,8 millions de dollars et dépensant plus de 75,9 millions de dollars jusqu’à la mi-octobre. Masters, en comparaison, a levé 12,3 millions de dollars et n’a dépensé que 9,7 millions de dollars au cours de la même période, selon les données compilées par la Commission électorale fédérale.

Le démocrate de l’Arizona a fait campagne sur une plate-forme de bipartisme et a promu sa volonté de travailler de l’autre côté de l’allée avec les républicains. Il a été élu au Sénat en 2020 pour terminer le mandat du sénateur républicain John McCain, décédé d’une forme agressive de cancer du cerveau.