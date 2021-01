Le chanteur de Senseless Things, Mark Keds, est décédé à l’âge de 50 ans.

Une annonce a été faite par le membre du groupe de Mark, Ben Harding, qui s’est rendu sur Facebook pour rendre hommage à la star.

« Chers amis, c’est avec le plus grand cœur que nous devons vous dire que, malheureusement, Mark – notre chanteur, ami et auteur-compositeur principal – n’est plus avec nous. Nous comprenons qu’il est décédé chez lui au petit matin. Pour l’instant, la cause du décès n’est pas confirmée », a écrit Ben.







(Image: Redferns)



«Ce n’est un secret pour personne qu’il avait lutté de temps en temps contre la toxicomanie et un style de vie assez chaotique pendant un long moment, et sa santé en a considérablement souffert au fil des ans à cause de cela. Alors que cela avait parfois créé des frictions dans le fonctionnement on-off de Senseless Les choses et ses autres projets, nous choisissons de nous souvenir de l’ami, du frère et du talent que nous avons perdu aujourd’hui. «

Senseless Things s’est formé à Londres en 1986 et a attiré en deux ans l’attention du DJ John Peel qui les a invités à son émission BBC Radio 1.

Le groupe – composé de Mark, Ben, Morgan Nicholls et Cass Browne – a ensuite sorti quatre albums et réalisé deux singles du Top 20 britannique avant de se séparer en 1995.

Le groupe s’est reformé en 2017 et a continué à sortir de nouveaux morceaux et à tourner.

