Le mondain et ancien associé du cycliste Mark Judge a été arrêté après avoir prétendument traqué, attaqué, intimidé et tenté d’étouffer son ex-amant équatorien.

Le juge, 41 ans, qui a récemment assisté à la fête du 26e anniversaire de son nouvel ami, l’héritière milliardaire Francesca Packer, a été arrêté pour avoir prétendument attaqué l’ancienne petite amie Carolina Narvaez et tenté de l’étouffer.

Il aurait agressé Mme Narvaez, 36 ans, le 21 décembre dans une entreprise de George Street dans le quartier central des affaires de Sydney.

Il a été arrêté dans une maison de Byron Bay à 11 h 15 le lendemain de Noël et inculpé d’agression de violence domestique causant des lésions corporelles, d’étouffement intentionnel de violence domestique et de harcèlement ou d’intimidation de violence domestique.

Le juge s’est vu refuser la mise en liberté sous caution et devait comparaître dimanche devant le tribunal local de Lismore.

Mme Narvaez, de l’Équateur, vivait dans le riche appartement de Judge dans le Vaucluse depuis août, a rapporté le Daily Telegraph. La paire ne s’est séparée que récemment.

Francesca Packer, une jeune membre de la famille milliardaire Packer, a défendu sa nouvelle amitié improbable avec l’ancien associé du cycliste Rebels après que le couple ait été repéré en train de fêter son 26e anniversaire le mois dernier.

L’héritière milliardaire a déclaré au Sydney Morning Herald que Judge la faisait se sentir « en sécurité » et qu’elle était pleinement consciente de son « passé coloré ».

Judge, qui a grandi près de Penrith dans l’ouest de Sydney, a commencé comme portier pour un club-house de gangs de motards Rebels.

Il n’a jamais rejoint le club et a plutôt choisi de rester associé.

En 2011, l’homme aux femmes a été retrouvé en train de saigner à mort dans une rue chic de Sydney après avoir été poignardé neuf fois.

Le juge a été retrouvé effondré sur le sentier devant son appartement par deux amis qui passaient après l’attaque.

Il a échappé à une peine d’emprisonnement à plein temps en 2005 après avoir plaidé coupable d’avoir dénigré un propriétaire de magasin de meubles et utilisé une brique pour écraser le doigt de l’homme alors qu’il tentait de récupérer une partie des 70 000 $ qu’il lui avait prêtés.

Francesca Packer, 26 ans (photo), est la nièce du milliardaire de casino James Packer et la fille de Gretel Packer et de son ex-mari Nick Barham. Le juge a assisté à sa fête d’anniversaire

Il a également fait la une des journaux après une frénésie de drogue avec l’ancienne star de Home and Away, Jodi Gordon.

Le couple a fini par appeler la police en pensant que cinq hommes masqués essayaient de les attaquer.

Judge gagne désormais sa vie en tant que vendeur de montres de marque, avec des magasins à Bondi et Melbourne.

Francesca Packer est la petite-fille du célèbre magnat des médias Kerry Packer.

Elle a rencontré Judge il y a quelques mois par l’intermédiaire d’un ami commun Sam Zachariah – son ex-petit ami et ancien colocataire de Judge.

Le couple a été aperçu en train de fêter ses récents anniversaires le mois dernier lors d’un dîner et d’un verre au bar à cocktails Little Felix dans le CBD de Sydney.

Sur la photo: Francesca avec Mark Judge (à droite) lors de ses 26 ans de fête en bateau sur l’île du port de Sydney en novembre

« Sûr »: S’adressant au soldat Sydney en novembre, l’héritière milliardaire Francesca Packer a déclaré que Mark la faisait se sentir « en sécurité », ajoutant qu’elle était pleinement consciente de son « passé coloré »

Le grand nageur Ian Thorpe était également présent.

Francesca a également été vue en train de faire la fête avec Judge à la fin du mois de novembre lors de sa folle fête d’anniversaire à The Island, dans le port de Sydney.

Ont également assisté à la fête de Francesca des coiffeurs mondains, des gourous de l’art, des stylistes, des animateurs de télévision, des DJ et des PDG d’entreprise.

L’homme d’affaires Julian Tobias, qui possède le club de jour flottant de style Hamptons, The Island, où la fête a eu lieu, était également présent.

Décrit comme « l’espace événementiel le plus exclusif de Sydney », The Island est un ponton de club de plage avec un service cinq étoiles, un bar entièrement autorisé et des options de banquet VIP.

En 2011, Julian et son associé Adam Abrams ont relancé le lieu dans le port de Sydney.

Le navire était entièrement décoré pour les célébrations de Francesca, avec une grande signalisation personnalisée et des touches personnalisées plus petites – jusqu’aux emballages alimentaires et aux serviettes.