Mark Johnston: la prise de contrôle de Charlie s’avère déjà être une bonne idée après les premiers vainqueurs de l’équipe record | Nouvelles de la course

L’entraîneur Mark Johnston, qui bat tous les records, apprécie de prendre plus de place à l’arrière alors que son fils Charlie prend un bon départ dans la vie en tant que seul détenteur de licence de leur puissante équipe de chevaux.

Johnston senior, l’entraîneur le plus titré de l’histoire des courses britanniques, travaille en partenariat avec Charlie depuis début 2022, mais a annoncé qu’il renoncerait à son rôle officiel au début de la nouvelle année.

Charlie a commencé avec style, sortant de la marque avec seulement son deuxième coureur à Kempton mercredi, avant de faire deux vainqueurs de ses trois premiers alors que Demilion a marqué à Wolverhampton jeudi.

“J’ai essayé de mettre l’accent sur le fait que je ne prends pas ma retraite, mais nous voyons déjà le changement avec Charlie qui bénéficie d’une couverture beaucoup plus importante”, a déclaré Mark Johnston à Sky Sports Racing. “Au fil des ans, nous avons toujours cru à ne jamais rester immobiles et à faire avancer l’entreprise.

“Charlie a fait de plus en plus de planification et a eu une contribution de plus en plus grande avec les entrées. Je compte sur lui pour le faire depuis plusieurs années maintenant.

“La licence conjointe n’a tout simplement pas vraiment fonctionné pour nous et nous avons décidé à la fin de l’année qu’il n’y avait rien à gagner à retarder le passage à Charlie en charge à plein temps.

“Nous n’en sommes qu’à quelques jours mais cela ressemble déjà à une bonne idée !”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mark Johnston a connu une carrière record en tant qu’entraîneur britannique le plus victorieux et insiste sur le fait qu’il n’a aucun regret en cédant le pouvoir à son fils Charlie.



Réfléchissant à une carrière remarquable, qui comprenait plus de 5 000 gagnants au total, Mark a ajouté : “Le cheval dont je suis le plus fier, à un kilomètre près, est Attraction [winner of 1000 Guineas in 2004].

“Elle avait ces fameuses pattes avant douteuses et une action étrange, mais elle est l’un de ces exemples où je peux penser que personne d’autre n’aurait peut-être réussi autant avec elle.

“Je suis devenu associé à des stayers, ce qui est étrange quand on pense que je n’ai pas gagné de Derby, et mes meilleurs chevaux ont sans doute été des milers.

“Il y a de nombreuses courses à Royal Ascot que je n’ai jamais gagnées, mais je préfère quand même gagner à nouveau la Gold Cup.

“Ces stayers de haut niveau sont tout simplement merveilleux à regarder. Ce sont les courses que j’apprécie le plus.

“Quand j’ai commencé, la plupart des gens à qui j’ai parlé disaient : ‘Ne fais pas ça !’ Si je parlais à quelqu’un dans la même position maintenant, je pourrais donner le même conseil !

“Je me suis retrouvé à Middleham presque par accident et cela s’est avéré être une bonne chose. Je suis ravi que cela ait fonctionné de cette façon et je ne voudrais pas être ailleurs.”

Le subjectiviste «raisonnablement sur la cible» pour le retour saoudien

subjectivistele dernier star de l’équipe Johnston, est en train de retrouver sa pleine forme après une blessure au tendon qui a vu le vainqueur de la Gold Cup 2021 mis à l’écart depuis cette victoire à Royal Ascot.

L’undercard de la Coupe saoudienne à Riyad le mois prochain est la cible, si le cheval peut perdre suffisamment de poids avant la réunion du 25 février.

“Tout va bien jusqu’à présent”, a déclaré Johnston. “Charlie m’a dit hier qu’il était en surpoids de 40 kg, ce qui est encore beaucoup, mais étant donné qu’il est absent depuis si longtemps, nous sommes heureux d’avoir raisonnablement atteint l’objectif pour l’Arabie saoudite.

“Ce serait juste exceptionnel de le récupérer. L’ultime serait de gagner à nouveau la Gold Cup avec lui, mais nous avons pensé qu’il valait mieux viser quelque chose plus tôt dans l’année au cas où quelque chose tournerait mal, auquel cas il aurait peut-être encore il est temps de se retirer au haras cette année.”