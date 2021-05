Mark Johnston fait la une des espoirs de la Coupe | Actualités des courses

Les compagnons stables Sir Ron Priestley et Nayef Road font partie des neuf confirmations pour la Matchbook Yorkshire Cup vendredi.

Sir Ron Priestley a fait un retour fantastique après un an et demi hors piste cette saison, avec un retour réussi dans les More Flight Stakes à Nottingham suivi d’une impressionnante victoire de tête dans les Jockey Club Stakes à Newmarket.

L’entraîneur Mark Johnston a donné à l’enfant de cinq ans la possibilité de se rendre un peu moins de quinze jours plus tard pour le long métrage du groupe deux le troisième et dernier jour du Dante Festival de York.

Le maestro de Middleham pourrait également sillonner l’ultra cohérent Nayef Road, qui a fait un début de campagne prometteur quand il était troisième derrière le stradivarius stradivarius dans les Sagaro Stakes à Ascot le mois dernier.

Aidan O’Brien a également quelques prétendants à Amhran Na Bhfiann et Santiago.

Amhran Na Bhfiann, troisième du Derby de la saison dernière, a récemment fait un retour gagnant à l’action à Dundalk, tandis que Santiago, vainqueur du Derby irlandais, devrait s’améliorer après son retour au quatrième rang des Vintage Crop Stakes à Navan.

Andrew Balding a à la fois Morando et Spanish Mission, avec Believe In Love de Roger Varian la seule pouliche du mélange.

Red Verdon et Wells Farhh Go, formés par Ed Dunlop, du chantier de Tim Easterby complètent le champ potentiel.