Mark Hughes: Sergio Perez causant des maux de tête à Red Bull alors qu’il commence à défier Max Verstappen

Sergio Perez demandera à l’équipe Red Bull de discuter de sa stratégie pour aller de l’avant alors qu’il cherche à rejoindre son coéquipier Max Verstappen et Charles Leclerc dans la lutte pour le championnat du monde.

Sergio Perez a remporté sa première victoire Red Bull il y a un an sur le circuit de Bakou qu’il revisitera ce week-end, après sa deuxième victoire Red Bull à Monaco il y a deux semaines.

Il vole en ce moment, un véritable prétendant au championnat du monde en théorie au moins, à la troisième place à seulement 15 points de son coéquipier Max Verstappen, moins d’un dixième plus lent en qualifications en moyenne sur la saison à ce jour, avec une pole et une victoire déjà à son actif en seulement sept courses.

Bakou 2021 a été la base d’un tel succès. C’était la première course dans laquelle il a montré qu’il pouvait remplir le rôle de soutien de Verstappen. Il était là pour ramasser les morceaux lorsque le pneu de Verstappen a explosé alors qu’il était en tête.

Avant cela, il s’était dépassé devant le premier leader Lewis Hamilton aux arrêts aux stands, rétrogradant ainsi le principal rival de Verstappen. Il a ensuite retenu Hamilton alors que Verstappen s’éloignait sans avoir à donner du fil à retordre à ses pneus neufs.

Ni les jeunes diplômés de Red Bull, Pierre Gasly, ni Alex Albon n’avaient régulièrement été en mesure de le faire lorsqu’ils occupaient le deuxième siège de Red Bull en 2019 et 20.

Les voitures agressivement pointues produites par Red Bull à cette époque – influencées par la capacité de Verstappen à vivre heureux avec l’instabilité arrière qui en résultait – garantissaient que celui qui montait dans le deuxième siège avait du mal à se rapprocher du rythme de Verstappen.

Au départ, c’était aussi le cas de Perez. Bakou, sixième manche l’an dernier, était la première fois que Verstappen pouvait profiter du fait que Perez retardait ses rivaux. Auparavant, Verstappen s’était battu à peu près seul les jours de course, Perez étant invariablement trop loin pour compromettre la stratégie des pilotes Mercedes.

Mais Perez a toujours survolé la piste urbaine d’Azerbaïdjan – il s’est qualifié deuxième plus rapide ici (pénalité avant la boîte de vitesses) dans une Force India en 2016 – et cela a semblé alimenter sa percée avec le Red Bull l’année dernière.

Par la suite, il était généralement un soutien efficace pour la voiture de tête, engageant les Mercs dans la bataille en France, étant suffisamment proche de Hamilton en Autriche et en Turquie pour empêcher Mercedes de changer de stratégie, appliquant une pression réduite à Hamilton à Austin pour l’éloigner du dos de Verstappen, engageant Hamilton dans la bataille pour la deuxième place au Mexique alors que Verstappen gagnait, retardant l’avancée d’Hamilton au Brésil et le faisant de manière spectaculaire lors de la finale d’Abu Dhabi, permettant à Verstappen de se remettre en accord avec la Mercedes.

Ce n’est qu’à Silverstone, Monza, Sotchi et au Qatar que Perez n’a pas pu aider les courses de Verstappen.

En 2019/20, Albon n’avait pu jouer ce rôle de soutien que deux fois et Gasly pas du tout. Perez, avec son expérience et sa réputation, a pu obtenir des performances respectables malgré son malaise similaire avec les caractéristiques de maniabilité de la voiture. C’est ce qui a valu à Perez sa prolongation de 2022 avec l’équipe.

Mais s’il était souvent le pilote de soutien parfait l’année dernière, avec la Red Bull RB18 2022 – une voiture beaucoup plus stable et sous-vireuse – il a encore progressé et a donné des maux de tête à l’équipe. Dans une voiture avec laquelle il est tout à fait à l’aise, il est bien plus proche de Verstappen en vitesse que l’an dernier et à deux reprises (Jeddah et Monaco) il l’a même surqualifié.

A Barcelone, il a été obligé d’aider la stratégie de Verstappen en le laissant passer (deux fois), au détriment de sa propre course. A Monaco, en se qualifiant devant et en devançant la course, il a pu se lancer dans la stratégie gagnante refusée à Verstappen. Telles étaient les circonstances derrière les commentaires critiques de Jos Verstappen sur l’équipe après la course.

À partir de l’année dernière, incapable de soutenir Verstappen, Perez le soutenait régulièrement depuis la mi-saison et a maintenant progressé pour le défier. Et maintenant nous nous dirigeons vers peut-être son meilleur morceau…

