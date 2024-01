Mark Hughes : Pourquoi Norris a choisi McLaren plutôt que Red Bull

Lando Norris a fait un appel courageux ici. Mais quand on discute avec les dirigeants de McLaren, il est facile de comprendre pourquoi l’équipe lui a inspiré une telle confiance ; c’est comme si une équipe se déplaçait, avec une vision et une idée claire de la manière d’y parvenir.

De plus, c’est sa maison depuis toutes ces années, il ressent une grande loyauté envers les gens et l’idée de tourner le dos à tout cela ne lui a probablement pas procuré un sentiment agréable.

Mais quand même : il aurait probablement pu s'offrir un volant Red Bull s'il l'avait souhaité.







Christian Horner et Helmut Marko sont tous deux de grands fans et Max Verstappen exprime souvent qu’il le considère comme l’un des meilleurs. Lando aurait poussé contre une porte ouverte.

Mais il a choisi de ne pas le faire. Son précédent contrat a expiré à la fin de 25 et son nouveau contrat est décrit comme « pluriannuel ». Nous pouvons donc affirmer avec certitude qu’il sera chez McLaren aux côtés d’Oscar Piastri jusque dans la nouvelle ère PU, qui devrait commencer en 26.

Il y a là de la stabilité et de l’équilibre. Le patron de l’équipe, Andrea Stella, a inauguré une ère d’harmonie chez McLaren dans sa tentative de ramener l’équipe à la lutte pour les championnats du monde et la personnalité de Norris – tout comme celle de Piastri – s’intègre parfaitement dans cela.

Il s’agit d’un environnement mis en place pour extraire le meilleur de la brillante gamme de talents au sein de l’équipe et les aligner dans la même direction.

Mais est-ce que ce même personnage sympa est la raison pour laquelle il n’a pas impitoyablement cherché un siège aux côtés de Verstappen dans l’équipe généralement reconnue comme la meilleure ? N’est-ce pas ce que ferait n’importe quel concurrent têtu et psychologiquement étanche si l’occasion se présentait ?

N’iraient-ils pas là-bas, convaincus qu’ils peuvent battre n’importe qui et que la seule raison pour laquelle ils ne sont pas déjà champions du monde est qu’ils n’ont jamais eu l’équipement ? Peut-être, et peut-être que c’est là qu’ils se défont.

Car être mesuré contre Verstappen dans son propre environnement, quel que soit votre niveau de confiance et votre qualité, serait un test extrême.

Peut-être, juste peut-être, que la décision de Norris reflète une intelligence plus astucieuse sans rapport avec la confiance en soi. Il pense peut-être que son propre potentiel est plus facilement accessible dans l’environnement McLaren – et que tout ce qu’il attendait était d’être convaincu que McLaren avait en elle les atouts des futurs championnats.

Le revirement spectaculaire de la saison dernière, devenant le plus proche rival de Red Bull pendant une grande partie de la seconde moitié de la saison, lui a peut-être permis de se payer le luxe de ne pas avoir à faire cette pause douloureuse.

Entouré des personnes clés avec lesquelles il a côtoyé tout au long de ses cinq années en F1, et avec le noyau technique de l’équipe qui commence maintenant à s’épanouir, il pourra peut-être atteindre un niveau de performance personnelle qui pourrait être hors de portée dans un environnement moins familier. venez vous concentrer autour du gars de l’autre côté du garage.

La F1 est un business complexe et la psychologie joue un rôle énorme dans la performance.

Mais en ce qui concerne les capacités de Norris, il ne fait aucun doute qu’elles sont d’un calibre qui, dans un paysage compétitif différent, l’aurait vu se battre pour les titres depuis plusieurs saisons déjà.

Il est incroyablement rapide, très adaptatif, excellent avec les pneus et super intelligent dans son pilotage. Il est également extrêmement autocritique et l’utilise comme moteur de compétition pour s’améliorer. Il a souvent placé une McLaren moins que stellaire dans des endroits où elle n’avait aucun droit et une fois la voiture de l’année dernière améliorée, il était sans relâche devant ou autour de l’avant, le poursuivant le plus constant de Verstappen et une menace occasionnelle.

En 2021, sans un départ moins adhérent sur la grille à Monza et une erreur de communication avec l’équipe à Sotchi, il aurait tout à fait pu remporter deux Grands Prix consécutifs dans une voiture qui n’était pas la plus rapide.

Certains peuvent citer Sotchi 21 – où il a mené depuis la pole jusqu’à la fin et a perdu faute de changer de slicks alors que la pluie arrivait – comme preuve d’une faiblesse sous pression.

C’était la première fois qu’il était en position de remporter un grand prix et il n’a pas réussi à le convertir ; c’est vrai. Mais les spécificités de la situation étaient qu’il n’était pas informé que le radar indiquait qu’une deuxième averse était en route.

L’année dernière, il y a eu plusieurs fois où son coéquipier recrue Piastri était devant lui et il a commis une erreur – et cela pourrait peut-être être utilisé comme preuve contre son statut de champion en attente.

Mais ce serait vraiment du pinaillage. C’est le genre de petits défauts de détail qui seraient sûrement corrigés une fois qu’il commencerait à gagner dans une voiture pleinement compétitive.

C’est également à ce moment-là qu’il pourrait bannir de son esprit toute idée de savoir s’il avait commis une erreur en ne mettant pas ses fesses dans une Red Bull. Il l’a en lui, mais est-ce que cela arrivera ?

McLaren et Norris ont tous deux beaucoup à prouver. Mais il existe des preuves alléchantes suggérant qu’ils sont sur le point de vivre quelque chose de spécial ensemble.