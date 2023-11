Mark Houck et la famille Sue Biden DOJ suite à une arrestation effrontée

Le militant pro-vie Mark Houck et son épouse, Ryan-Marie Houck, poursuivent le ministère fédéral de la Justice pour le traitement réservé à leur famille par le ministère de la Justice, accusant le ministère de la Justice d’une enquête « défectueuse » ayant conduit à une arrestation excessivement forcée et à un « acte malveillant et malveillant ». des poursuites en représailles » qui ont gravement touché toute leur famille.

Houck est un père catholique de sept enfants qui a été arrêté et accusé d’avoir violé la loi sur la liberté d’accès aux entrées des cliniques d’avortement, ou FACE, par l’administration du président Joe Biden. Un jury l’a déclaré non coupable des accusations fédérales en janvier et il a annoncé en août qu’il se présentait au Congrès dans le 1er district du Congrès de Pennsylvanie.

Les accusations du DOJ en vertu de la FACE Act découlent d’un incident survenu en 2021 à l’extérieur d’un Planned Parenthood basé à Philadelphie, où Houck a poussé un bénévole d’une clinique d’avortement qui harcelait à plusieurs reprises son fils (Mark Jr.). Les autorités locales ont finalement rejeté l’affaire – jusqu’à ce que le DOJ de Biden l’ait repris. en réponse à l’annulation de Roe c. Wade.

Mark et Ryan-Marie Houck pensent qu’ils ont été pris pour cible par le DOJ de Biden dans le but d’intimider, de faire taire et d’effrayer la famille à cause de leur travail pro-vie – en priant devant les cliniques d’avortement pour que les femmes se rendent à l’intérieur pour avorter de leur bébé à naître.

« Ce procès enverra un message fort au DOJ selon lequel les États-Unis d’Amérique n’appartiennent pas à Merrick Garland ou au FBI ; il appartient à tous les Américains, malgré nos nombreux désaccords sur différentes questions », a déclaré Shawn Carney, président de l’organisation pro-vie 40 Days for Life, qui représente Houck. « Nous pensons tous que nous devrions avoir le droit à la liberté d’expression et être protégés contre les violations illégales de la part de notre propre gouvernement. »

Il a ajouté : « Mark et sa femme ont des revendications valables et critiques contre le gouvernement qui a fait une descente dans leur maison et a pointé des armes sur eux et leurs enfants qui hurlaient. Mark, sa femme et leurs sept enfants ont été dévastés par cet horrible événement, qui n’aurait jamais dû se produire sans le sectarisme de notre DOJ compromis.

Les poursuites

Houck et son épouse ont intenté une action en justice contre le DOJ lundi, mais n’ont officiellement annoncé la nouvelle que mercredi matin. Leurs plaintes détaillent le traumatisme que toute la famille a subi lorsqu’elle a découvert des agents armés du FBI frapper à leur porte tôt le matin du 23 septembre 2022.

Le procès de Mark Houck décrit cette arrestation comme une « démonstration de force inutile et illégale », accusant les agents d’avoir intentionnellement cherché à l’agresser et à le priver de ses droits liés au quatrième amendement « en utilisant une force excessive pour l’arrêter sur la base d’accusations non violentes alors qu’il avait Il n’avait pas menacé les forces de l’ordre, ne possédait pas d’arme à feu et avait proposé de se rendre aux autorités s’il était inculpé.

La plainte de Ryan-Marie Houck décrit à quel point l’arrestation de son mari a eu un impact profond sur leurs enfants, Mark Jr., Ava Marie, Kathryn, Therese, Joshua, Augustine et Imelda.

“Ses enfants ont également subi un immense traumatisme émotionnel et des manifestations physiques de stress que Mme Houck a porté seule pendant que son mari était absent pendant son emprisonnement et son procès”, indique la plainte.

Le plus tragique de tout, dit sa plainte, c’est que Ryan-Marie et Mark Houck ont ​​perdu trois bébés à cause de fausses couches « en raison du stress lié à la conduite du FBI et aux poursuites qui en résultent ».

“Le stress de ces événements a été si intense que les Houck ont ​​reçu un diagnostic d’infertilité”, indique la plainte.

Il décrit en détail comment Ryan-Marie Houck a souffert « d’une grave détresse émotionnelle et de manifestations physiques de stress et de stress post-traumatique » depuis le raid du 23 septembre 2022, notant que le stress de ces événements a eu « un immense tribut à payer ». son corps.”

En plus du « traumatisme, de la paranoïa et de l’anxiété qu’elle a subis », indique le procès, « elle porte désormais le chagrin de la perte de trois enfants et la douleur de l’infertilité ».

Mme Houck a également enduré la détresse émotionnelle liée au fait de s’occuper de ses sept enfants et de leurs besoins individuels alors qu’ils traitent chacun leur propre traumatisme suite à ces événements. Les enfants viennent continuellement vers elle en pleurant et en faisant des cauchemars. Ils ont dormi au lit avec elle et son mari pendant le premier mois après l’arrestation et continuent de demander à dormir dans le lit de leurs parents. Les enfants sont facilement déclenchés chaque fois que la situation est évoquée ou que des invités inopinés arrivent dans la propriété, et elle passe beaucoup de temps à les conseiller et à les réconforter.

Ryan-Marie Houck réclame 3,25 millions de dollars de dommages et intérêts pour elle et ses enfants. Mark Houck réclame 1,1 million de dollars pour poursuites malveillantes, poursuites en représailles, arrestation arbitraire, abus de procédure et voies de fait.

Dommage pour les enfants Houck

Mark Jr., 13 ans, qui « a assumé le fardeau émotionnel de sa mère, de ses jeunes frères et sœurs » lors de l’arrestation et des poursuites de son père, souffre d’une « immense anxiété » aggravée par son « manque continu de sommeil et ses cauchemars dus au stress ». Lui et ses frères et sœurs sont très émotionnellement déclenchés s’ils rencontrent les forces de l’ordre en public ainsi que par l’arrivée d’invités inattendus sur la propriété.

Ava Marie, onze ans, a « subi un immense stress » alors qu’elle s’occupe de ses jeunes frères et sœurs à la suite de l’arrestation et des poursuites judiciaires de son père, selon la plainte, ce qui l’a amenée à endurer une grave privation de sommeil et des cauchemars et l’a forcée à prendre des somnifères pour se reposer. « Autrefois une jeune fille de onze ans heureuse, elle porte aujourd’hui beaucoup de tristesse à cause du traumatisme de ces événements », indique la plainte.

Kathryn, dix ans, a « vécu une grave perte de joie et une profonde tristesse à son jeune âge », souffrant de « graves anxiété et inquiétude » et portant « des craintes profondément ancrées de perdre son père ». Elle souffre également d’un grave manque de sommeil et de cauchemars.

Thérèse, neuf ans, est « la plus profondément traumatisée des enfants », car le souvenir du personnel du SWAT « qui la regardait par la porte arrière » continue de la hanter à ce jour. Comme ses frères et sœurs, elle a du mal à dormir et souffre d’une grave anxiété.

Joshua, sept ans, qui en avait six au moment de son arrestation, a sangloté alors qu’il regardait le FBI emmener son père sous la menace d’une arme, criant : « S’il vous plaît, ne l’emmenez pas, c’est mon meilleur ami. » Selon la plainte, Joshua devient ému si quelqu’un mentionne ce jour, s’inquiète constamment de perdre son père et sa mère et souffre d’un grave manque de sommeil comme ses frères et sœurs.

Augustine, quatre ans, « ne peut pas exprimer avec des mots la quantité d’inquiétude et de traumatisme qu’il a subi », même s’il crie et pleure souvent pour ses parents, selon la plainte de Ryan-Marie Houck. Il a commencé à somnambuler à cause du stress, et la poursuite le décrit comme « profondément touché et traumatisé par le raid et les poursuites qui ont suivi ».

Imelda, deux ans, la plus jeune de Houck, porte un « traumatisme profond ». Elle souffre également d’anxiété et de troubles du sommeil, indique la plainte.

Avoir hâte de

Carney, président de 40 Days for Life, a souligné au Daily Signal que « le harcèlement du DOJ envers les bénévoles de 40 Days for Life, dont Mark Houck et sa famille, a été l’exemple le plus extrême de dépassement du gouvernement depuis des décennies ».

« Tout le monde dans notre pays peut voir le sectarisme flagrant dont le DOJ a fait preuve envers les Américains pro-vie et les Américains catholiques, mais beaucoup se sentent impuissants à faire quoi que ce soit à ce sujet », a-t-il déclaré. “Mark Houck est un homme qui peut, et Dieu merci, il est prêt à le faire, s’opposer aux excès et aux abus de pouvoir d’un gouvernement radical.”

Vous avez un avis sur cet article ? Pour sonner, veuillez envoyer un e-mail [email protected], et nous envisagerons de publier vos remarques modifiées dans notre rubrique habituelle « Nous vous entendons ». N’oubliez pas d’inclure l’URL ou le titre de l’article ainsi que votre nom, votre ville et/ou votre état.