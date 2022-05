Mark Hoppus “reconnaissant” d’être au mariage de Travis Barker et Kourtney Kardashian un an après le diagnostic de cancer

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Mark Hoppus a admis qu’il était “reconnaissant” de pouvoir assister au mariage de Travis Barker et Kourtney Kardashian en Italie dimanche près d’un an après avoir reçu un diagnostic de cancer.

Le chanteur principal de Blink 182 a partagé samedi une photo Instagram surplombant le village de pêcheurs idyllique de Portofino avant les noces de stars alors qu’il se remémorait les 12 derniers mois difficiles de sa vie après sa bataille contre le lymphome diffus à grandes cellules B de stade 4, un forme de cancer lié au sang.

L’amitié de Hoppus et Barker remonte à plus de 25 ans, alors qu’ils étaient des musiciens prometteurs sur la scène ska-punk, et Hoppus a recruté Barker pour jouer de la batterie pour Blink 182. Ils sont devenus célèbres en 1999 avec leur premier album “Enema de l’État », et je n’ai pas regardé en arrière.

Mark a partagé un cliché de ses aventures touristiques avec sa femme Skye et a écrit sur Instagram avant les noces : “Il y a un an, j’étais en chimiothérapie. Aujourd’hui, je suis là. Reconnaissant.”

Dans une autre image posant avec sa belle épouse au Castello Brown médiéval, où Kourtney et Travis ont dit “oui”, il a écrit: “Nous nous sommes habillés.”

Le musicien de 50 ans a annoncé en septembre qu’il était en rémission d’un cancer de stade 4 après des mois de chimiothérapie, et seulement peu de temps après avoir révélé son diagnostic en juin.

“Je viens de voir mon oncologue et je n’ai plus de cancer !!” écrivait-il sur les réseaux sociaux à l’époque. “Merci Dieu et l’univers et les amis et la famille et tous ceux qui ont envoyé du soutien, de la gentillesse et de l’amour.”

“Je dois encore me faire scanner tous les six mois et il me faudra jusqu’à la fin de l’année pour revenir à la normale”, le “What’s My Age Again?” a partagé le chanteur, ajoutant : “Mais aujourd’hui est une journée incroyable et je me sens tellement béni.”

Hoppus a d’abord révélé son diagnostic lors d’une diffusion en direct sur Twitch avec des fans, qui a été capturée et rechargée par un Compte fan de Blink 182 sur YouTube, et a déclaré plus tard au magazine GQ que la révélation était en fait un accident car il pensait qu’il n’en parlait qu’à des amis proches sur Instagram.

“Tout au long de la journée, alors que je reçois une chimiothérapie et que de plus en plus de sacs de produits chimiques coulent dans mon corps, d’autres personnes me tendent la main et disent:” Mec, qu’est-ce qui se passe? pour s’assurer qu’il allait bien.

“La chimio, c’est comme être sur le pire vol international de nuit où vous ne pouvez pas dormir ou vous mettre à l’aise”, a-t-il déclaré à la publication.

Plus tard dans la journée, Hoppus a rédigé une déclaration officielle qu’il a partagée sur les réseaux sociaux.

“Depuis trois mois, je suis sous chimiothérapie pour un cancer”, écrivait-il à l’époque. “J’ai un cancer. Ça craint, et j’ai peur, et en même temps, j’ai la chance d’avoir des médecins, une famille et des amis incroyables pour m’aider à traverser ça.”

Se sentant à nouveau en bonne santé et heureux de voyager, Hoppus et sa femme étaient fiers de n’être que quelques-uns des invités invités à voyager à travers le monde pour voir le couple se marier.

Kardashian a marché dans l’allée avec sa mère, Kris Jenner, à ses côtés, et portait un voile de longueur cathédrale orné de l’image de la Vierge Marie et de délicates appliques florales assorties à sa robe à ourlet festonné, le tout conçu par la mode légendaire maison Dolce & Gabbana.

L’homme de 43 ans “ L’incroyable famille Kardashian ” La star portait une paire de talons imposants pour descendre une foule d’escaliers avec la matriarche de la famille au Castello Brown, où elle a rencontré son fiancé, qui était vêtu d’un costume noir avec un nœud papillon assorti et des chaussures habillées brillantes.

Bien qu’elle ait gardé sa robe courte et douce, elle a ajouté des gants blancs transparents sans doigts, qui couvraient principalement ses bras, mais laissaient ses bagues en diamant étincelantes se démarquer alors qu’elle montrait une manucure parfaite.

Ses cheveux brun foncé ont été façonnés en un chignon classique avec un chignon volumineux, ajoutant encore plus de hauteur à son voile à plusieurs niveaux, qui avait “famille, loyauté, respect” brodé sur le bas, et elle portait quelques roses dans ses mains pour un chic bouquet.

Kim et Khloé Kardashian tous deux portaient des robes en dentelle noire pour l’affaire romantique, où des bougies illuminaient l’autel, qui était orné de roses rouges foncées pour correspondre à un sol en velours avec seulement quelques rangées de sièges pour leurs invités.

Le célèbre designer était responsable de presque tous les looks de la semaine pour Kourtney, Travis et tous les membres célèbres de leur famille, en plus de fournir des lieux sur le thème de D&G et de permettre à la fête de mariage d’utiliser le Regina d’Italia de Stefano Gabbana – le super yacht croyait être évalué à 60 millions de dollars.

Kourtney et Travis ont demandé l’aide de sa grand-mère, Mary Jo (MJ) Campbell, et de son père Randy, pour assister leur premier mariage légal dans le quartier aisé de Santa Barbara le 15 mai.