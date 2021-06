Mark Hoppus de la renommée du groupe de rock Blink-182 confirme un diagnostic de cancer | Nouvelles des gens

Los Angeles : Le bassiste et chanteur du groupe de rock Blink-182, Mark Hoppus, a déclaré qu’il avait reçu un diagnostic de cancer et suivait un traitement.

Le musicien a fait l’annonce mercredi sur Twitter, déclarant: « Au cours des trois derniers mois, j’ai subi une chimiothérapie contre le cancer », rapporte nme.com.

Hoppus n’a pas confirmé le type de cancer qui lui a été diagnostiqué et n’a pas précisé à quel stade il a été diagnostiqué.

« C’est nul et j’ai peur, et en même temps, j’ai la chance d’avoir des médecins et des amis incroyables pour m’aider à traverser ça », a déclaré Hoppus.

Il a conclu: « J’ai encore des mois de traitement devant moi mais j’essaie de rester optimiste et positif. J’ai hâte d’être sans cancer et de vous voir tous à un concert dans un avenir proche. Je vous embrasse tous. «

De nombreux amis et fans de Hoppus ont partagé leur soutien pour son rétablissement, y compris son coéquipier de Simple Creatures Alex Gaskarth (également de All Time Low) et les membres de A Day To Remember, Of ​​Mice & Men et Good Charlotte.

La nouvelle survient après que Hoppus a d’abord semblé partager son diagnostic via Instagram. Le musicien avait partagé une photo de lui-même dans ce qui semble être une clinique médicale entourée de matériel médical, sous-titrée: « Oui, bonjour. Un traitement contre le cancer, s’il vous plaît. »

Hoppus a supprimé le message.