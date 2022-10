Mark Holland plaide pour une approche plus humaine de la politique

Ceci est un extrait de Minority Report, un bulletin hebdomadaire sur la politique fédérale. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici.

“Cet endroit doit être plus humain”, a déclaré le chef du gouvernement à la Chambre, Mark Holland a déclaré à un comité de la Chambre des communes lors d’un témoignage très personnel mardi .

Dans un sens étroit, la Hollande plaidait en faveur de l’utilisation continue du disposition “hybride” que le Parlement a adopté peu de temps après que la pandémie a bouleversé le Canada et le monde en 2020. Aux stades les plus aigus de la pandémie, permettre aux députés de parler et de voter à distance était une question de sécurité. À l’avenir, une ouverture à la participation virtuelle pourrait permettre aux députés de mieux concilier leurs devoirs démocratiques avec leur vie personnelle.

À cet égard, la conversation qui a lieu au Parlement n’est pas sans rappeler la discussion que de nombreux lieux de travail ont eue sur le travail à distance.

Mais il est aussi possible que tout à propos de notre politique pourrait être plus humaine – et cette partie de ce qui fait mal à la politique moderne est un manque d’humanité.

“Je pense que ce que j’essaie de dire manquerait vraiment de penser qu’il s’agit simplement d’hybride”, a déclaré Holland dans une interview de suivi avec Rosemary Barton de CBC diffusée dimanche.

“Je pense qu’il y a quelque chose de cassé dans notre discours, il y a quelque chose de cassé dans la façon [MPs] nous traiter les uns les autres… et comment nous nous parlons de ce que nous faisons.”

Bien que les politiciens soient (avec rares exceptions ) – des êtres humains, et bien que les débats qu’ils ont et les politiques qu’ils adoptent aient des implications très réelles pour des personnes très réelles, les politiciens n’agissent pas toujours ou ne semblent pas toujours être des gens normaux.

C’est pourquoi les moments d’humanité brute – comme le témoignage de Holland mardi – sont souvent considérés comme des révélations. Ce n’est pas pour rien que les commentateurs parlent parfois d’efforts pour « humaniser » un politicien.

Une partie de cela pourrait être inévitable – le travail est nécessairement performatif. Les politiciens sont censés diriger et transmettre des messages. Ils sont une voix pour les autres. Dans une certaine mesure, ils doivent divertir. Ils font face à un examen médiatique constant et impitoyable.

Théâtre sur l’humanité

Comme Holland l’a fait remarquer, les députés passent leurs fins de semaine à courir dans leurs circonscriptions, allant d’un événement communautaire à un autre.

En bref, il y a beaucoup de choses dans la vie d’un politicien qui ne seraient pas considérées comme “normales” par la plupart des gens normaux. Mais les politiciens peuvent aussi être capturés par leur propre théâtralité.

Prenons, par exemple, la période des questions.

“Je pense que nous sommes tous saisis de la baisse de la qualité du discours, de la nature incroyablement agressive et partisane de la façon dont nous nous questionnons et interagissons les uns avec les autres”, a déclaré Holland à un autre moment lors de l’audience du comité de mardi.

“… Pour la plupart des gens qui regardent, il ne semble pas que nous agissions vraiment comme des êtres humains, que nous semblons être plus intéressés par nos intérêts partisans plutôt que par le fait que nous sommes des gens qui essayons de faire notre meilleur.”

Pour ces raisons et d’autres, il est facile d’être cynique à propos de la politique. Il est trop souvent traité comme un divertissement ou un sport. Mais les médias sociaux l’ont peut-être maintenant réduit à un jeu vidéo – transformant les politiciens et autres électeurs en personnages désincarnés pour se battre, se moquer ou se fâcher.

Les partisans du président américain sortant Donald Trump affrontent la police à l’entrée ouest du Capitole à Washington DC le 6 janvier 2021. (Stephanie Keith/Reuters)

Des recherches aux États-Unis ont révélé que les électeurs républicains et démocrates se déshumaniser . Ils supposent également que l’autre partie a une vision encore plus sombre d’eux.

Et bien qu’il puisse y avoir plusieurs forces à l’origine de la toxicité qui s’est manifestée récemment dans la politique canadienne – y compris le menaces et harcèlement dirigés contre des politiciens et des journalistes – cela vaut la peine de se demander si la propre déconnexion des politiciens et un certain manque d’humanité apparente sont au moins en partie à blâmer.

Ce qui nous a peut-être manqué au cours des dernières années, ce sont des forums où, contrairement à la période des questions ou aux médias sociaux, les électeurs et leurs dirigeants peuvent agir et interagir comme des gens normaux.

La discorde et la théâtralité en politique sont inévitables et, dans une certaine mesure, saines. Mais dans la conversation continue sur l’avenir de la démocratie libérale, il vaut la peine de réfléchir à la valeur des politiciens et des électeurs qui se considèrent comme des êtres humains.