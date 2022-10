Mark Holland discute d’un traumatisme personnel dans le but de rendre la politique plus compatissante

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient une discussion sur le suicide.

Le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a lancé mardi un appel émouvant à plus de compassion en politique.

Comparaissant mardi devant la commission de la procédure et des affaires de la Chambre pour discuter du Parlement hybride, Holland a parlé de sa relation traumatisante avec ses parents, sa femme et ses enfants et de sa tentative de se suicider après avoir perdu son siège aux élections de 2011.

“Quand j’ai perdu, parce que j’avais jeté tout mon univers dans cette entreprise, au détriment malheureusement de beaucoup d’autres choses dont j’aurais dû mieux m’occuper. J’étais dans une situation vraiment désespérée”, a déclaré Holland au comité.

“On m’a dit que j’étais toxique. Les conservateurs me détestaient. Aucune organisation ne voulait m’embaucher. Mon mariage a échoué. Mon espace avec mes enfants n’était pas au bon endroit et plus particulièrement ma passion – la chose en laquelle je croyais si ardemment .. . . . le but de ma vie était en cendres à mes pieds.”

Dans un discours émouvant devant le comité, Holland a parlé de sa propre tentative de suicide et de la tentative de suicide de sa mère.

“Je ne suis pas fier de dire que j’ai attenté à ma vie, à ce moment-là. Et c’est la genèse qui m’a fait commencer à voir ma vie très, très différemment”, a déclaré Holland.

“J’ai dû réfléchir, à ce moment-là, sur ma propre mère à travers les abus auxquels elle a été confrontée et sa propre tentative d’assassinat et l’impact que cela a eu sur moi en tant qu’enfant.

“Et alors pourquoi est-ce que je dis tout cela? Parce qu’il a fallu beaucoup de choses à ce moment-là pour, je suppose, comprendre… comment j’ai dû recadrer ce que j’ai fait. Pour comprendre les erreurs que j’avais commises. Et je suis revenu tenter de faire les choses différemment. »

REGARDER: Mark Holland sur le bilan d’être député

Le leader parlementaire libéral parle des moments difficiles de sa carrière politique Lors d’un débat en commission sur le Parlement hybride, Holland parle des pressions d’être un politicien et des conséquences que cela a eu sur sa vie personnelle.

La Hollande vante les mérites d’un Parlement hybride

Holland a déclaré qu’il avait eu du mal à grandir dans un foyer avec beaucoup d’abus, avec un faible sentiment d’estime de soi et une relation “très médiocre” avec un père obsédé par l’idée de devenir quelqu’un d’important.

“J’ai eu du mal à attirer son attention ou à sentir qu’il me voyait”, a déclaré Holland. “J’ai eu du mal dans un foyer où il y avait beaucoup d’abus.”

Holland a déclaré qu’il avait peut-être décidé de se lancer en politique pour trouver un but à sa vie – “une vocation” qu’il prenait “extrêmement au sérieux”.

Holland a déclaré qu’il s’était investi dans son travail en assistant à chaque événement et en essayant de faire tout ce qui lui était demandé. Dans le processus, a-t-il dit, il “a laissé tomber sa famille”.

“Je n’étais pas le père que j’aurais dû être. Je n’ai pas entretenu mes relations personnelles comme je le devrais et c’est quelque chose que je ne peux pas reprendre”, a-t-il déclaré.

Holland a déclaré qu’il serait préférable d’aborder les affaires politiques en essayant de s’adapter aux situations individuelles des députés et des membres du personnel afin qu’ils puissent être plus productifs et résilients.

“Si nous créons un endroit où les gens donnent plus qu’ils ne prennent, des gens qui assument plus de responsabilités qu’ils ne blâment… Cet endroit doit être plus humain, il doit être plus compatissant. L’hybride n’est pas une réponse, mais je dire que c’est un début”, a déclaré Holland.

Après son discours, les députés du comité ont continué à débattre de la durée des séances hybrides plus longues et de la manière dont le Parlement pourrait modifier ses règles pour permettre aux députés de participer de manière unique à leur situation. Holland a exhorté les députés à recommander la poursuite des séances hybrides comme moyen de faire preuve de compassion les uns envers les autres.

Un porte-parole du bureau de Holland a refusé d’ajouter des détails au témoignage de Holland, disant à CBC News par courriel que son discours devant le comité était prévu.

“Il a parlé en termes très personnels de ses propres expériences pour encourager une conversation ouverte et honnête et pour illustrer la nécessité de ces changements. Il n’a rien d’autre à ajouter pour le moment”, a déclaré le porte-parole.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide :