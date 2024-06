Mark Henry réagit à la fausse retraite d’AJ Styles à SmackDown

Alors qu’AJ Styles feignait sa retraite avant de réduire le boom du champion incontesté de la WWE, Cody Rhodes, une voix de la foule s’est élevée et a dit ce que pensaient de nombreux fans.

« Marc Henry! »

L’angle récent sur Remettre à sa palce entre Styles et Rhodes, qui prépare le terrain pour le deuxième acte de leur saga, ressemblait étrangement à une intrigue de 2013 sur Brut. À l’époque, Mark Henry, impeccablement habillé, a attiré John Cena avec un discours d’adieu sincère, pour ensuite introduire Cena dans son Hall of Pain.

Alors, comment Henry a-t-il réagi au remake de 2024 de Great Pretender de la WWE ?

Il a aimé ça.

Le Hall of Famer de la WWE et ancien champion du monde a écrit sur X : « Bravo, AJ », avant de signer avec trois emojis applaudissant et une mention pour sa Busted Open Radio et la WWE.

Plus tôt cette semaine, le contrat de Henry avec All Elite Wrestling a expiré. Bien qu’il quitte l’AEW, l’homme le plus fort du monde a l’intention de rester impliqué dans l’industrie du divertissement sportif, déclarant plus tôt cette semaine : « Je ne quitte pas la lutte professionnelle. Ce que je dis, c’est que je vais prendre du temps pour travailler sur certains projets, et je vais revenir en force. Parce que c’est ce que je fais.

Peut-être que pendant son temps libre, Henry pourra présenter Styles à un tailleur talentueux – celui qui apprécie le style d’un blazer de couleur saumon et peut utiliser ces tons pour confectionner des vêtements de haute couture afin de donner à The Phenomenal One un look vraiment phénoménal.