Mark Harmon met fin à la pause de « NCIS » et revient dans le rôle de l’agent spécial Leroy

La star de « NCIS » Mark Harmon a repris son rôle d’agent spécial Leroy

Bien-aimé NCIS la star Mark Harmon reprendra une fois de plus son rôle d’agent spécial Leroy Jethro Gibbs pour le prochain spin-off NCIS : Origines.

NCIS : Origines suivra l’histoire de fond du personnage de Harmon, Leroy, avec Austin Stowell jouant la version plus jeune du protagoniste.

Harmon devrait faire une apparition dans le pilote de la série et raconter les événements survenus en 1991. L’acteur est également producteur exécutif de la série aux côtés de son fils Sean.

En 2003, l’icône de 73 ans a rejoint NCIS et a endossé le personnage d’un éclaireur du Corps des Marines devenu agent spécial chargé de diriger une équipe pour le Naval Criminal Investigative Service (NCIS).

Après 437 épisodes de NCIS, Harmon a quitté la série au cours de la saison 19. L’année dernière, l’acteur a expliqué la raison de son départ lors d’une apparition sur Le spectacle de Kelly Clarkson en 2023 : « Pendant très longtemps, j’étais juste fatigué », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : « Une partie du travail que je fais [was] être à la maison — avec une jeune famille — ne pas voyager autant et aller au cinéma. [But] « Le premier jour, nous avons travaillé 22 heures. Je me suis dit : « Ce n’est pas exactement ce que j’avais imaginé. » Mais nous avons eu beaucoup de journées comme ça au cours des quatre premières années. »

Cependant, Harmons a repris le rôle pour des caméos dans NCIS spin-offs et sera ensuite vu dans NCIS : Origines pilote le lundi 14 octobre sur CBS.