Mark Hamill réfléchit à la retraite de « Star Wars »: « Ils n’ont pas besoin de Luke »

Mark Hamill est prêt à raccrocher définitivement son sabre laser.

Dans une nouvelle interview avec « CBS Sunday Morning », la star de « Star Wars » a déclaré qu’il était satisfait de son héritage en tant que personnage, mais content d’en avoir fini avec Luke Skywalker.

« Vous savez, j’ai eu mon temps, et c’est bien. Mais ça suffit », a-t-il déclaré.

Hamill est apparu pour la dernière fois en tant que version plus jeune de Luke dans la série Disney + « The Mandalorian » et un ancien Luke dans « Star Wars: The Rise of Skywalker », aidant à clore la plus grande saga qui a commencé en 1977 avec « Star Wars : Un nouvel espoir. »

Le joueur de 71 ans pense également que la franchise est également prête à passer à autre chose.

« Eh bien, vous ne dites jamais jamais. Je ne vois tout simplement aucune raison de, laissez-moi le dire ainsi », a-t-il dit, répondant s’il reviendrait un jour à la série. « Je veux dire, ils ont tellement d’histoires à raconter qu’ils n’ont plus besoin de Luke. »

Interrogé sur la demande des fans pour Luke, il reste humble quant à son impact sur la culture pop.

« La vérité, c’est que je ne m’attendais pas vraiment à ce qu’on se souvienne de moi pour quoi que ce soit », a-t-il déclaré. « Je voulais juste gagner ma vie en faisant ce que j’aimais. Et j’ai pensé que ça pourrait être pire. Je pourrais être connu comme étant le meilleur acteur qui ait jamais joué Adolf Hitler. Au moins Luke est un type admirable ! »

L’acteur a également déclaré vouloir changer de carrière dans les années 1980 après le succès du premier film.

Il s’est aventuré dans le théâtre en jouant le rôle de Mozart dans « Amadeus » à Broadway, et était intéressé à jouer le rôle dans l’adaptation cinématographique, réalisé par Milos Foreman.

« Je suis entré et j’ai rencontré Milos Foreman, et entre-temps, j’ai dit que j’aimerais vraiment avoir la chance de jouer Mozart, et il dit [Hamill puts on a German accent] ‘Oh non, non, le Luke Skywalker ne doit pas être le Mozart.' »

Hamill a déclaré à propos de la rencontre: « J’ai au moins admiré le fait qu’il me l’ait dit en face. Mais vous savez, c’est une affaire de fou. »

Tom Hulce a fini par jouer le rôle, remportant l’Oscar du meilleur acteur, et le film a remporté un total de huit Oscars, dont celui du meilleur film.

Il a ajouté : « J’étais déçu, mais j’ai pensé que tout ce que tu peux faire, c’est aller de l’avant. »

Hamill a révélé qu’il avait minimisé son rôle dans « Star Wars » dans sa biographie dans les playbills, mais la co-star Carrie Fisher lui a dit de « se remettre de lui-même » et de « l’accepter » qu’ils étaient connus pour être Luke Skywalker et la princesse Leia. .

L’acteur a continué à travailler et a trouvé une carrière secondaire et réussie en tant que doubleur, apparaissant dans d’innombrables séries, la plus connue étant son rôle de Joker dans « Batman : la série animée ».

Actuellement, Hamill peut être vu dans « The Machine », le film du comédien Bert Kreischer sur ses aventures universitaires avec la mafia russe.

« La Machine » est actuellement en salles.