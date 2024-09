Mark Hamill conduit une imitation de Harrison Ford : TIFF

L’une des imitations les plus sublimes d’Harrison Ford ne vient pas de quelqu’un d’autre. SNL plutôt son ancien La Guerre des étoiles sa co-star Mark Hamill qui sait reproduire les basses bourrues de l’acteur de Han Solo.

Avant son interview dans le studio Deadline pour le filmLa vie de Chuck, Nous avons eu l’occasion de voir Hamill imiter Ford, ici il régale l’interaction de l’acteur avec un tour de magie de David Blaine. Regardez-le ci-dessous. La Ford de Hamill est le cadeau qui ne cesse de donner.

Dans la dernière collaboration de Hamill avec Mike Flanagan, qui est basée sur le roman de Stephen King, il joue le grand-père sage du jeune Chuck, Albie Krantz. Le film retrace la vie d’un homme à l’envers, de la mort à la naissance, principalement celle de Chuck (joué par Tom Hiddleston). Si vous voulez comprendre le drame humain et la joie de vivre en jeu dans La vie de Chuck et la philosophie de la photo, Lisez le poème de Walt Whitman « Song of Myself ». C’est une anomalie dans le canon de l’horreur de King ; en fait, il n’a rien de surnaturel.

Flanagan et Hamill ont déjà travaillé sur Netflix La chute de la maison Usher. Flanagan a réalisé le roman de King pour le cinéma, Shining suite, Docteur Sommeil.

La vie de Chuck est à 80 % frais sur Rotten Tomatoes auprès des critiques. WME vend le film ici au festival.