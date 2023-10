Mark Hamill apprend à la dure à quel point son propre camp est vraiment laid APRÈS avoir affiché son soutien à Israël – Twitchy

Pauvre Mark Hamill.

Et dire qu’il pensait que son « côté » était le bon.

Peut-être qu’il comprendra qu’il traîne avec des Seigneurs Sith, pas avec des Jedis ?

Probablement pas, mais c’est possible.

Tout a commencé ici :

Cela semble assez simple, non ? Et précis. Surtout après ce que nous avons vu samedi… on pourrait penser que cela relève du bon sens, même pour la gauche. Mais NON. Apparemment, ses partisans n’étaient pas très satisfaits de son soutien à Israël.

Palestine libre 🇵🇸 – Hussain✌✊ (@Itx_Hussain54) 8 octobre 2023

ce n’est pas un usage approprié de la force — Dan 𝙏𝙖𝙭𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙄𝙨 𝙏𝙝𝙚𝙛𝙩 Behrman 🍍 (@DanForTexas) 8 octobre 2023

Non? Alors qu’est-ce que c’est, Sparky ?

oh non – Luc (@Luke12406) 8 octobre 2023

Oh oui.

Non – TopLobsta (@TopLobsta) 9 octobre 2023

La force est du côté obscur avec celui-ci 🤕 – عبد (@ABroNextDoor) 9 octobre 2023

Les tweets de citation sont encore pires :

Bien sûr.

Vous avez volé la terre des Amérindiens et ne pas soutenir Israël dans son nettoyage ethnique en ce moment est contraire à votre histoire et à votre mode de vie. https://t.co/RWJ7UGWqqS – Moineau rouge🇷🇺 (@redsparrowz) 9 octobre 2023

Massive Mark Hamill L. De nombreuses célébrités ne se sont pas rencontrées pour le moment. https://t.co/wxMPAVcSfX – Country Club « RINO » ⛳️ (@CountryClubConZ) 8 octobre 2023

J’ai adoré dans Star Wars quand Luke disait « nous devons être aux côtés de l’Empire contre ces terroristes rebelles ». https://t.co/xcQ1xcahtL – puni evan (@eeesssjjj) 8 octobre 2023

Star Wars parle littéralement d’une petite cellule « terroriste » de résistance renversant un empire. https://t.co/jlVEdNnvdR — 🫡🏴 (@corncommunist) 8 octobre 2023

Ouais, mais pour une raison quelconque, nous ne nous souvenons pas de Han Solo ayant violé et assassiné des femmes ou de Chewy kidnappant des enfants et les obligeant à regarder leurs frères et sœurs tués.

Fou, nous le savons.

Luke Skywalker en faveur de l’empire. Des temps sauvages. https://t.co/CCTIJNQnHX – Conseil municipal populaire – Los Angeles (@PplsCityCouncil) 8 octobre 2023

Vous ressentez un thème ici, n’est-ce pas ?

Luke Skywalker a rejoint le côté obscur et soutient l’apartheid et l’occupation illégale. https://t.co/yfsuF6Ezoh – Ryan Knight ☭🕊 (@ProudSocialist) 8 octobre 2023

Malheureusement, nous nous attendons à ce que Mark plie le genou et s’excuse d’avoir offensé d’une manière ou d’une autre les gauchistes pro-palestiniens en osant se tenir aux côtés du pays que le Hamas a si brutalement attaqué il y a à peine deux jours MAIS… nous espérons qu’il tiendra bon.

Vous savez, comme le ferait un vrai Jedi lorsque le côté obscur le poursuivrait.

Mais nous n’avons plus beaucoup confiance en sa « force » ces jours-ci.

***

