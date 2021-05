Mark Haines – Se souvenir et honorer une icône CNBC avec une vente aux enchères NFT

Dix ans jour pour jour depuis le décès de notre cher collègue Mark Haines, CNBC lui rend hommage en mettant aux enchères un NFT de son appel de marché historique au plus profond de la Grande Récession.

Il a appelé un point bas du marché boursier à 9 h 47 HE le 10 mars 2009. À une époque où les marchés étaient en plein chaos, Mark était une voix de la raison. Mark a dit: « Je pense que nous sommes au fond, je

vraiment. »

Il avait absolument raison. Le S&P avait atteint son plus bas de 666. Un an après ce qui est devenu amoureusement connu sous le nom de «fond de Haines», l’indice était en hausse de 73%.

Le produit de la vente aux enchères ira à un organisme de bienfaisance que Mark a soutenu et qui reste cher à sa famille, Autism Speaks, et au Council for Economic Education.

Ce NFT est la vidéo et le son réels de l’appel de Mark tel qu’il s’est produit, rendu de manière unique par certains des producteurs et éditeurs les plus créatifs de CNBC pour devenir une œuvre d’art numérique.

En plus de la vente aux enchères principale de NFT, 50 GIF marquant le «dernier appel» sont également vendus à 1 000 $ chacun.

Mark, décédé subitement à 65 ans le 24 mai 2011, était un original de CNBC: il a commencé au réseau d’informations économiques l’année où tout a commencé – 1989. Il nous manque beaucoup.

La vente aux enchères commence à 9 h HE aujourd’hui, anniversaire de sa mort, et se termine mercredi à 10 h 30.

Aller à Mintable (à la menthe.app / CNBC) pour participer et aider à collecter des fonds pour deux grandes causes. Nous aimerions ajouter que CNBC travaille également avec une société appelée Aerial pour s’assurer que tout ce que nous faisons dans l’espace NFT est neutre en carbone.

