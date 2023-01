Mark Gurman détaille le casque Reality Pro d’Apple

Mark Gurman de Bloomberg a publié un rapport détaillé, détaillant le casque VR/AR d’Apple. Commençons par le nom – il s’appellera Apple Reality Pro, et il pourrait être annoncé à la WWDC et lancé aux États-Unis pour 3 000 $ plus tard cette année.

Apple vise à mener à bien un projet de sept ans et le travail de son groupe de développement technologique de plus de 1 000 personnes dans Reality Pro. Le projet est la première nouvelle catégorie pour Apple depuis le lancement de l’Apple Watch en 2015 et l’entreprise prend un gros pari financier sur son succès.

Reality Pro sera composé d’aluminium, de verre et de coussins. Gurman appelle cela une réminiscence des AirPods Max d’Apple. Il aura un écran incurvé sur le devant qui peut montrer les yeux du porteur. Il aura des haut-parleurs sur les côtés et un bandeau pour le fixer sur la tête d’un utilisateur. Reality Pro utiliserait une version modifiée du processeur M2 d’Apple et disposerait d’une batterie connectée au casque via un câble, que le porteur portera dans sa poche. La batterie aurait la taille de deux batteries d’iPhone 14 Pro Max empilées et durera jusqu’à 2 heures.

Le casque différera des produits concurrents (comme Meta’s Quest Pro) de quelques manières clés – il aura un suivi du visage et des yeux, combinera VR (environnement virtuel intérieur) avec AR (monde réel augmenté), aura sa propre interface comme l’iPhone ou iPad, et servir de périphérique de consommation vidéo (pour regarder des films ou d’écran externe pour un Mac).

Le Reality Pro aura plusieurs caméras externes pour suivre vos mains et des capteurs à l’intérieur pour garder une trace des yeux d’un utilisateur. Cela signifie que le casque saura où vous regardez et vous permettra d’interagir avec l’interface 3D de type iPhone (appelée en interne xrOS) en pinçant avec votre pouce et votre index. Cela signifie que Reality Pro d’Apple n’aura pas besoin de manettes physiques comme les autres casques pour fonctionner.

Le Reality Pro aura une couronne numérique, comme l’Apple Watch – qui basculera entre VR et AR. Gurman dit que lors du passage de la réalité virtuelle à la réalité augmentée, l’environnement entièrement émergé disparaîtra et sera entouré par l’environnement réel de l’utilisateur. Gurman rapporte qu’Apple s’attend à ce que ce soit un point culminant de Reality Pro.

La prochaine étape est FaceTime. Reality Pro pourra restituer de manière réaliste le visage et le corps entier d’une personne dans un environnement virtuel. De cette façon, deux personnes peuvent avoir une conversation en réalité virtuelle qui se sent plus proche de la réalité que l’interprétation caricaturale de Meta. Cependant, en raison des exigences de puissance de traitement, lors d’un appel FaceTime avec plus de deux personnes, Reality Pro affichera tous les utilisateurs en tant que Memoji.

Les utilisateurs pourront utiliser Reality Pro comme moniteur externe pour un Mac. Dans ce mode, les utilisateurs verront l’affichage en réalité virtuelle mais utiliseront toujours le pavé tactile ou la souris de leur ordinateur et le clavier physique.

Reality Pro sera capable de simuler le visionnage d’un film sur un écran de cinéma géant dans un environnement complètement simulé comme dans l’espace ou un désert. Mais Reality Pro vous demandera de porter des AirPods pour obtenir Spatial Audio.

Apple serait en train de préparer un environnement en magasin pour que les utilisateurs puissent essayer Reality Pro dans ses Apple Stores. Gurman dit qu’Apple adopte une approche à long terme de Reality Pro et ne s’attend pas à un profit du produit de première génération, même à son prix élevé.

