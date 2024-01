Mark Gunter Photo Awards : les gagnants !

Les prix MGPA pour 2023 sont terminés et ont dépoussiéré les candidatures de cette année, sans doute faites pour la compétition la plus forte des huit éditions qu’elle a organisées.

Les juges se sont réunis pendant près de trois heures pour délibérer sur les photos gagnantes parmi les centaines présentées.

La notation est basée sur un système de points, chacun des juges organisant ses 10 meilleurs finalistes avec des points attribués à chacun (10 à 1), puis a subi un processus de délibération après avoir été restreint.

Dans la catégorie professionnelle, pour la première fois, les juges n’ont pas pu désigner un gagnant clair et ont convenu de se contenter de deux images pour un premier prix égal. Ces deux superbes photos ont été prises par Pauline Ballet (ancienne juge de ce concours) et Harry Talbot.

La catégorie Amateur a remarquablement progressé au fil des années et il devient difficile de différencier les smartphones des reflex numériques. La qualité et la profondeur des photographies actuellement soumises par les amateurs sont exceptionnelles. La meilleure chose à propos de la catégorie Amateur réside peut-être dans les différents types de photos que nous voyons soumises avec une telle variété.

Nous avons récolté près de 10 000 $ grâce aux inscriptions qui seront répartis entre les Tour de Cure pour la recherche sur le cancer ainsi que des subventions en espèces de 1 000 $ à notre fonds d’assistance aux jeunes cyclistes qui aidera les jeunes en herbe selon leurs besoins. Si vous connaissez quelqu’un dans le besoin, ***veuillez soumettre votre candidature ici***. Nominations prolongées jusqu’au 31 janvier 2024.

Merci à tous ceux qui se sont inscrits cette année et ont rendu ce concours annuel si spécial. C’est vraiment l’un de mes actifs préférés que nous allons faire à l’avenir et j’attends avec impatience bien d’autres.

Voici ce que certains juges ont dit à propos des photos gagnantes dans la catégorie professionnelle :

Rupert Hartley : « Essayer de choisir le gagnant était un objectif incroyablement difficile. C’est pourquoi nous nous sommes retrouvés avec un gagnant commun. Deux belles images, deux images différentes. Une division totale dans les votes des juges montre la joie et la subjectivité de cette forme d’art.

Jeff Curtés : « La photo professionnelle gagnante présentait une lumière magnifique et une belle perspective alternative reculée. Cela ressemblait à une photo éditoriale plutôt qu’à une victoire typique sur la ligne d’arrivée. Bravo d’avoir pensé différemment sur celui-ci.

Alex Broadway : « Dans la catégorie pro, il y avait deux images vraiment remarquables, les deux gagnants, qui s’étaient tous deux distingués dès le départ et tous deux hautement sélectionnés par la plupart (tous ?) des juges. Impossible de les diviser en deux images très différentes, avec des mérites différents. Pog et Jonas sont un moment unique, Pogacar, normalement souriant, à l’air très sobre, adore l’expression et la lumière de son visage. L’image Strade, bien qu’elle ne soit pas un moment aussi unique que l’autre image, constitue un superbe angle sur une ligne d’arrivée emblématique. c’est parfaitement exécuté – la composition et avec une belle lumière et l’emblématique Piazzo del campo est immédiatement reconnaissable. La 3ème place a adoré car c’était un peu différent – ​​vraiment accrocheur, vous faisant regarder à deux fois et techniquement très bien exécuté. “

Tour de France, 18 juillet, étape 16, Jonas Vingegaard a fracassé le Tour de France avec un chrono stratosphérique lors du contre-la-montre. Juste après l’étape, derrière le podium signature Tadej Pogačar restait dans ses pensées et sa déception tandis que le vainqueur de l’étape signe les maillots jaunes. Photo de Pauline Ballet | Pseudonyme Instagram : @paulineballet

Tom Pidcock entre à Sienne en solo pour remporter les Strade Bianche. Je pourrais parler pendant des heures de la beauté de Sienne et de la façon dont la lumière du soir tombe sur les rues avec une teinte orange et de longues ombres. Je savais que je voulais une photo dramatique de ma course préférée, montrant la lumière, les fans, le vainqueur dans toute sa splendeur. Photo par Harry Talbot | Pseudonyme Instagram : @visualsofharry

Si Wallers Arenberg est connu pour Paris Roubaix, un cyclocross nocturne amateur se déroule sur ce site mythique. L’occasion de s’amuser avec la lumière… Ici Eddy Lefebvre, champion de France amateur dans un tunnel sur circuit. Photo de Gaëtan Flamme | Pseudonyme Instagram : @sportpic_agency

Le trophée perpétuel et les médaillons pour les gagnants de la catégorie professionnelle.

Les photos qui ne figurent pas dans le top 3 méritent tout autant d’être mentionnées. Au cours des huit dernières éditions de ce concours auquel j’ai participé, bon nombre de mes favoris personnels se retrouvent généralement dans cette sélection :

Cela a été pris lors du Tour de France Femmes, Lizzie Deignan pour la première fois depuis qu’elle a des enfants. Cette vidéo a été prise à environ 2 km de l’arrivée, où les fans se sont rassemblés pour encourager tout le monde. L’atmosphère était tellement spéciale. Photo de Sean Hardy @hardyccphotos Paris-Roubaix Femmes 2023. 3ème édition féminine d’une course créée en 1896. Le détail captivant d’une étape recouverte de boue qui témoigne de la difficulté silencieuse de l’épreuve. A la croisée de la brutalité du sport et de la vulnérabilité humaine, cette photo célèbre le triomphe des femmes dans le cyclisme. Photo par Anouk Flesch @anoukflesch Arrivederci. Un vététiste brésilien s’écrase lors de la Coupe du Monde Mountain Bike Cross-Country UCI à Val di Sole, en Italie. Photo de Michal Cerveny @michalcervenyphoto Dans le cadre de mon travail de photographe, l’exploration est l’une des principales raisons pour lesquelles je me lève tôt chaque matin. Explorer signifie non seulement voyager vers de nouveaux endroits, mais aussi essayer de voir des lieux sous d’autres points de vue. Dans ce cas, nous traversions (et explorions) notre propre pays (l’Italie), les Pouilles, qui en sont le talon. Dès que j’ai vu ces salines, j’ai imaginé des cyclistes traversant la fine frontière, réfléchissant aux couleurs. Photo de Paolo Penni Martelli @paolopennimartelli Tour de France, deuxième étape et l’accueil chaleureux du Pays Basque au départ de l’étape vers Vitoria-Gasteiz. Photo de Pauline Ballet @paulineballet Cela fait maintenant 8 ans que je suis le cyclisme féminin et pour moi cette photo montre à quel point ce sport a évolué par rapport à ce que j’ai vécu. Pour moi, cette photo de Demi Vollering, qui vient de remporter son 1er Tour de France, entourée de photographes/médias, montre l’ampleur de cet événement et à quel point le sport féminin s’est développé. Photo de Thomas Maheux @thomas_maheux Le cycliste rwandais Eric Nduwayo affronte de fortes pluies lors de la Race Around Rwanda, la seule course d’ultra-endurance du Rwanda. Les tempêtes s’étaient abattues sur la nuit lorsque j’ai atteint cette section de gravier à l’aube. Quelques minutes plus tard, Eric gravissait la colline en évitant les ornières laissées par les camions, tout en évitant le troupeau de bovins qui traversait. Eric et cinq autres Rwandais ont couru dans le cadre du projet Rwanda Beyond, qui aide les coureurs à poursuivre leur carrière au-delà du cyclisme et les incite à rester à l’école. Photo de Matt Grayson @mattgrayson_photo

Voici ce que certains juges ont dit à propos des photos gagnantes dans la catégorie Amateur :

Rupert Hartley : La catégorie amateur était très forte et impressionnante. Les magnifiques couleurs de la première image ; le paysage presque intemporel du second qui aurait pu être filmé à une autre époque. J’ai personnellement été très attiré par la troisième image. Il ressemble presque à un mineur de charbon qui sort d’une longue journée de travail. Peut-être une bonne analogie avec la TransContinental Race.

Jeff Curtés : « Le cliché amateur gagnant est tellement dynamique… la légère inclinaison du cavalier, la poussière et l’énergie dans l’air, et les couleurs m’ont juste donné envie d’être là pour courir après. Magnifique.

Le tir amateur de la deuxième place était calme, réfléchi et grand. C’était le moment N&B parfait.

Alex Broadway : « La catégorie amateur était d’un niveau très élevé cette année et la grande variété de disciplines cyclistes rendait difficile la sélection des 10 meilleures images. Le gagnant s’est vraiment démarqué : la belle lumière, le joli cadrage et la ligne parfaite de cavaliers à la silhouette guidant votre regard vers le cadre. 2ème – J’adore l’échelle de l’image, avec le petit cavalier et l’imposante montagne en arrière-plan. Excellent choix pour convertir en noir et blanc avec les nuances claires et sombres sur tout le cadre.

Heure d’or au Traka. J’ai passé pas mal de temps ici, à prendre beaucoup de photos et à modifier les paramètres de mon appareil photo. Je suis content du résultat de celui-ci. Photo de Carlo Anzolin @carlo_anz



Matinée au col de Galibier – Un des cols les plus connus des amateurs de vélo. Au lever du soleil, un matin parmi les jours les plus chauds de l’été 2023, des centaines de cyclistes décident de gravir les pentes de cette montagne en traversant les lignes de lumière créées par le soleil levant. Photo par Emanuele Baracco @emanuele_baracco

Christian est arrivé à 3 heures du matin après avoir terminé la course transcontinentale. Il hurlait des histoires de chiens sauvages et d’amis imaginatifs. L’obscurité fait des ravages à plus d’un titre. C’est là-haut que prend l’une de mes images préférées à ce jour. Photo de Saskia Martin @saskiacmartin

Merci à Wahoo d’avoir généreusement soutenu le concours avec des prix encore cette année.