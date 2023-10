Mark Goddard, star de « Lost in Space » et de « General Hospital », est décédé à 87 ans

Mark Goddard, surtout connu pour son rôle dans « Lost in Space », est décédé à l’âge de 87 ans.

Goddard est décédé à Hingham, Massachusetts, d’une fibrose pulmonaire, a déclaré son fils John au New York Times.

L’acteur a joué le major Don West, le pilote du vaisseau spatial transportant la famille Robinson en mission pour coloniser l’espace, dans « Lost in Space », de 1965 à 1968.

Sa co-vedette de « Lost in Space », Bill Mumy, qui incarnait Will Robinson dans la série, a écrit un hommage à l’acteur sur Facebook, le qualifiant d' »ami et frère bien-aimé » depuis 59 ans.

BILL MUMY, STAR DE « PERDU DANS L’ESPACE », EXPLIQUE POURQUOI IL A CRIÉ APRÈS L’ANNULATION DE LA SÉRIE DES ANNÉES 60 : « C’ÉTAIT AFFURABLE »

Mumy a écrit qu’il savait que « cela allait arriver ces derniers mois. Peu de temps après une excellente conversation téléphonique que lui et moi avons eue à l’occasion de son 87e anniversaire fin juillet, j’ai pris conscience que je ne le reverrais probablement plus jamais ni ne lui parlerais », ajoutant: « Les derniers mots que nous avons échangés étaient ‘Je t’aime’. »

« Mark était un très bon acteur. Naturellement doué et formé. Je sais qu’il se sentait parfois contraint par le cadre campagnard dans lequel LIS le contraint, mais il l’a aussi embrassé et aimé », a poursuivi Mumy. « Il y a une partie de moi qui l’imagine en train de prendre un martini au paradis en ce moment avec Jonathan Harris, Kevin Burns, Guy Williams et d’autres camarades. [from the show] qui a quitté ce monde de malheur avant lui.

Goddard est né le 24 juillet 1936 à Lowell, Massachusetts. Il quitta l’université au cours de sa première année, en 1958, pour poursuivre sa carrière d’acteur, en passant par l’American Academy of Dramatic Arts en travaillant le soir à Woolworths.

Au début de sa carrière, il est apparu dans un épisode de « The Rifleman » et dans un téléfilm « Woman on the Run », avec Joan Crawford.

Après avoir joué dans « Lost in Space », il est apparu dans des épisodes de « The Fugitive », « The Mod Squad » et « The Fall Guy », ainsi que dans d’autres apparitions télévisées.

En 1985, il incarne le Dr Derek Barrington dans « General Hospital » et fait partie de la série jusqu’en 1986.

Goddard a fait une apparition dans le redémarrage du film « Lost In Space » en 1998, dans lequel Matt LeBlanc a joué le rôle dont il est à l’origine, et il a ensuite publié un mémoire en 2008 intitulé « To Space and Back ».

Goddard laisse dans le deuil son épouse Evelyn Pezzulich et ses enfants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.