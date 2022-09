Mark Frerichs: un Américain retenu captif en Afghanistan depuis plus de 2 ans est libéré lors d’un échange de prisonniers

CNN

Mark Frerichs, un Américain détenu en Afghanistan depuis plus de deux ans, a été libéré lors d’un échange de prisonniers, a confirmé lundi un haut responsable de l’administration Biden.

« Ramener Mark à la maison a été une priorité absolue pour le président Biden et son équipe de sécurité nationale », a déclaré le responsable.

Haji Bashir Noorzai, un membre éminent des talibans, qui a été emprisonné aux États-Unis pour trafic de drogue pendant 17 ans, a obtenu la clémence dans le cadre de l’accord, a déclaré le responsable.

Frerichs, un vétéran de la marine de l’Illinois, a été kidnappé fin janvier 2020 alors qu’il effectuait des travaux de construction en Afghanistan. On pense qu’il est détenu par le réseau Haqqani, qui est une faction des talibans. Il a disparu moins d’un mois avant que les États-Unis ne signent un accord de paix avec les talibans.

Frerichs a pu monter seul dans l’avion, a déclaré une source proche du dossier, et son état physique et mental semble bon. Il est actuellement à Doha, au Qatar.

La famille de Frerichs a félicité Biden pour avoir obtenu sa libération, avec sa sœur, Charlene Cakora, déclarant dans un communiqué : « il y avait des gens qui se disputaient contre l’accord qui a ramené Mark à la maison, mais le président Biden a fait ce qui était juste. Il a sauvé la vie d’un vétéran américain innocent.

“Je suis si heureux d’apprendre que mon frère est en sécurité et qu’il est en train de rentrer chez nous. Notre famille a prié pour cela chaque jour des plus de 31 mois où il a été otage », a déclaré Cakora. “Nous n’avons jamais abandonné l’espoir qu’il survivrait et rentrerait chez nous en toute sécurité.”

Plus tôt cette année, The New Yorker a publié une vidéo de Frerichs plaidant pour sa libération – la première fois que le natif de l’Illinois était vu depuis des années.

“J’ai patiemment attendu ma libération”, déclare Frerichs dans la brève vidéo, qui, selon lui, est enregistrée le 28 novembre 2021.

Depuis l’enlèvement de son frère, Cakora a appelé le gouvernement américain à faire plus pour obtenir sa libération, intensifiant ces appels dans la perspective du retrait américain d’Afghanistan en 2021.

Plus tôt cette année, l’administration Biden a obtenu la libération du réserviste de la marine américano-afghane Safi Rauf et de son frère Anees Khalil, titulaire d’une carte verte américaine, qui étaient détenus par les talibans depuis décembre.

Cette histoire a été mise à jour avec des détails supplémentaires.