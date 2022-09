Mark Frerichs échangé contre le chef de guerre taliban Bashir Noorzai à Kaboul

Le détenu libéré de Guantánamo Bay, Bashir Noorzai (également connu sous le nom de Haji Bashir Noorzai) – un chef de guerre et trafiquant de drogue lié aux talibans – était détenu aux États-Unis depuis 2005, date à laquelle nous avons été reconnus coupables de trafic de drogue et condamnés à la prison à vie après avoir été leurrés. aux États Unis.

PESHAWAR, Pakistan – L’otage américain Mark Frerichs, un entrepreneur civil qui a été enlevé à Kaboul il y a plus de deux ans, a été libéré en échange d’un détenu afghan de Guantánamo Bay, a annoncé lundi un haut responsable taliban.

« Nous saluons la libération de Haji Bashir, un Afghan qui a passé 17 ans aux États-Unis. Cela ouvrira un nouveau chapitre dans les relations bilatérales entre les États-Unis et l’Afghanistan », a annoncé le ministre des Affaires étrangères par intérim, Amir Khan Muttaqi, lors d’une conférence de presse à Kaboul diffusée par les chaînes de télévision locales.

« Haji Bashir, qui a passé 17 ans et demi dans une prison aux États-Unis d’Amérique, a été libéré grâce aux efforts de l’Émirat islamique. Nous avons persisté dans nos efforts pour le libérer et maintenant il est avec nous dans son propre pays », a poursuivi Muttaqi.

La libération de Frerichs a été discutée lors de pourparlers entre de hauts responsables américains et les talibans menant à la signature de l’accord de retrait américain à Doha et dans les mois qui ont suivi après que l’administration Biden a supervisé la fin de la présence militaire américaine en Afghanistan l’année dernière. Alors que le retrait approchait sans qu’un accord garantisse sa libération, sa famille et ses défenseurs craignaient que les États-Unis ne perdent tout moyen de le libérer.