Mark Foster Gage conçoit un complexe spa « jardin secret » pour Neom

Le mégaprojet saoudien Neom a révélé la conception du spa et de l’hôtel Elanan qui devrait être construit sur une oasis naturelle du golfe d’Aqaba comme son dernier développement.

Conçu par le studio américain Mark Foster Gage Architects, le resort Elanan comprendra 80 chambres et suites ainsi que des équipements de bien-être.

Il sera construit sur une oasis naturelle alimentée par des sources naturelles et vise à donner l’impression d’être dans un « jardin secret ».

“Elanan est une station balnéaire du golfe d’Aqaba nichée dans un environnement magnifique et naturel, presque comme une sorte de jardin secret”, a déclaré Mark Foster Gage, fondateur de Mark Foster Gage Architects.

“Vous voyez, c’est ce cube qui surgit de la cime des arbres. Et vous vous demandez quel est cet endroit incroyable. Et une fois que vous avez franchi cette porte, vous êtes dans un autre monde”, a-t-il poursuivi.

“L’architecture et la nature se rejoignent et forment quelque chose de plus beau que l’une ou l’autre ne l’aurait été indépendamment.”

Le complexe comprendra des blocs hôteliers, des villas et des tours d’observation dorées disposées autour de nombreuses piscines. Au centre du complexe se trouveront deux grandes piscines reliées par une cascade.

Selon le studio, le complexe a été conçu pour contenir une série d’espaces que les visiteurs peuvent découvrir.

Neom dévoile les projets d’un “club des membres ultimes” sur le golfe d’Aqaba

“En vous approchant d’Elanan, vous voyez une tour dorée scintillante qui culmine derrière les dunes”, a déclaré l’architecte Bashayer Bamohsen de Mark Foster Gage Architects.

“Au fur et à mesure que l’on s’en rapproche, la façade dorée commence à se révéler. Elle ne se révèle pas immédiatement, le visiteur parcourt un voyage pour découvrir diverses expériences.”

Elanan est le dernier développement hôtelier révélé par Neom qui sera construit sur la côte du golfe d’Aqaba, au nord-est de l’Arabie saoudite.

Il fait suite à Xaynor, qui sera conçu par le studio mexicain Sordo Madaleno Arquitectos comme le « club des membres ultime » et un « complexe sanctuaire exclusif » conçu par le studio néerlandais OMA.

Sont également prévus sur la côte un “gratte-ciel à l’envers” nommé Aquellum, l’hôtel de luxe Leyja, l’hôtel à piliers hexagonaux Siranna, les gratte-ciel déchiquetés Epicon, Utamo conçu par Ricardo Bofill Taller de Arquitectura et la ville de plaisance côtière Norlana.

Les projets font partie du développement plus large de Neom, qui est l’un des développements les plus importants et les plus controversés au monde. Il contiendra une ville de 170 kilomètres de long nommée The Line ainsi qu’une ville portuaire en forme d’octogone conçue par le studio danois BIG et une station de ski nommée Trojena.

Le projet a été critiqué pour des raisons de droits humains, notamment par l’organisation de défense des droits humains ALQST, qui a rapporté que trois hommes avaient été condamnés à mort après avoir été « expulsés de force » du site de Neom. L’année dernière, des experts du Conseil des droits de l’homme de l’ONU ont exprimé leur « inquiétude » face aux exécutions imminentes. L’Arabie saoudite a répondu à l’ONU en niant que des abus aient eu lieu.