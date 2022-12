Mark et Teresa Medearis | Examen de la technologie MIT

Après que leur fils Nicky ’22 s’est cassé la jambe en compétition pour l’équipe d’athlétisme en salle du MIT en 2019, Mark et Teresa Medearis, à 3 000 miles de là en Californie, ont été encouragés par l’élan de soutien de la communauté d’athlétisme du MIT et de la Division de la vie étudiante. « Nous avons été adoptés par la communauté lorsque nous avons eu cette adversité », dit Teresa. “Nos yeux se sont ouverts sur le MIT et sur la façon dont il prend soin de ses étudiants.”

Construire des ponts: Mark et Teresa sont à mi-chemin de terminer un don pour doter le poste d’entraîneur-chef pour le cross-country masculin et féminin. Teresa a été vice-présidente du Parent Leadership Circle – dans le cadre d’une mission, dit-elle, de « créer un pont pour les parents de la Californie au MIT » – et siège actuellement au comité de développement de la société. Le couple envisage également de créer une bourse. “Les deux tiers des étudiants du MIT bénéficient d’une forme d’aide financière”, déclare Teresa. “C’est là qu’est le besoin.”

Investir dans les esprits et les mains : “Le MIT change le monde de tant de façons”, déclare Mark, un avocat de la Silicon Valley. “Le tout premier discours que les étudiants entendent est :” Venez et aidez-nous à rendre le monde meilleur.”” Teresa, ingénieure, cite les opportunités que le MIT offre aux femmes, qui représentent la moitié des inscriptions au premier cycle et la moitié des étudiants-athlètes de la plus grande division du pays. Programme III. “Donner au MIT est un investissement dans l’avenir”, dit-elle. “Il n’y a pas de meilleure récompense.”

Aidez le MIT à construire un monde meilleur. Pour plus d’informations, contactez Liz Vena : 617.324.9228 ; evena@mit.edu. Ou visitez http://giving.mit.edu.