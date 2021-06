Mark et Michelle obtiennent l’approbation pour un « appartement de grand-mère » chic – c’est plus grand que l’appartement moyen de Londres

Les plans de MARK Wright et Michelle Keegan pour un appartement de grand-mère design dans leur nouveau manoir ont été approuvés.

L’annexe tendance comprendra une chambre en suite avec un vestiaire, une cuisine, un coin repas et un coin salon.

Mark et Michelle ont reçu l’autorisation de construire un « appartement de grand-mère »[/caption]

Ce sera 56 mètres carrés, ce qui est plus grand que l’appartement moyen de Londres.

Mais le rapport de l’agent de planification du conseil de district de la forêt d’Epping indique que Mark et Michelle ne pourront plus jamais étendre leur domaine.

Il dit: «Pour ajouter, l’impact cumulatif du logement de remplacement (une augmentation d’environ 30% par rapport au bâtiment d’origine) et cette proposition dans ce cas est acceptable, cependant, l’APL considère qu’il n’y aurait plus de capacité pour un futur extensions/ajouts à l’habitation principale et à l’annexe en raison des dommages cumulatifs causés à la ceinture verte.

En mai de l’année dernière, ils ont retiré leurs projets de construction d’un logement extérieur, spécialement pour les « soins » de ses parents, Mark Snr et Carol.

L’extension est plus grande que l’appartement moyen de Londres[/caption]

La star travaille dur chez lui avec son père[/caption]

On ne sait pas pourquoi ils ont retiré la demande d’origine, mais en ont soumis une autre ce mois-ci.

Dans la lettre de candidature de MP Architects LLP en mai, la société a écrit : « Nous joignons notre demande de planification pour la suppression du bâtiment d’écurie existant et la construction d’une annexe d’une chambre, conjointement avec la nouvelle maison approuvée.

« L’annexe est à l’usage des parents de nos clients, qui ont besoin d’être proches de nos clients pour les soins.

Mark a produit un avant et un après planifié de la maison[/caption]





“L’annexe comprend une chambre, une salle de bains, une salle de télévision et une cuisine américaine, un salon et une salle à manger avec une fenêtre et des portes offrant une belle vue sur la campagne.”

Le couple construit actuellement un immense manoir de cinq chambres, après avoir démoli une ferme de 1,3 million de livres sterling, à Ongar, dans l’Essex, avec un bar, une salle de sport, une salle de jeux pour enfants et une piscine extérieure.