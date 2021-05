Mark Emmert rencontrera les législateurs au milieu des efforts des États pour payer les athlètes universitaires

Le président de la NCAA, Mark Emmert, a déclaré samedi à USA TODAY Sports qu’il se réunirait à Washington la semaine prochaine avec des sénateurs et des membres du Congrès concernant la législation basée sur la capacité des athlètes universitaires à gagner de l’argent en utilisant leurs noms, images et ressemblances. Les réunions sont devenues plus urgentes car le nombre d’États promulguant des lois connexes avec des dates d’entrée en vigueur au 1er juillet ou plus tôt est passé à six ces dernières semaines.

Jeudi, le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a signé un projet de loi qui a amené son État aux côtés de la Floride, du Mississippi, de l’Alabama et du Nouveau-Mexique avec des lois sur le nom, l’image et la ressemblance des sports universitaires (NIL) prévues pour le 1er juillet. L’été dernier, le Nebraska a adopté une loi NIL. qui permet à ses collèges de sélectionner n’importe quelle date au plus tard le 1er juillet 2023 pour la mise en œuvre.

Au total, il y a maintenant au moins 13 États avec ce type de lois, et les responsables de la NCAA – ainsi que ceux représentant diverses conférences et écoles – ont fait pression pour une seule mesure fédérale. Trois projets de loi ont été présentés lors de cette session du Congrès et Emmert devrait rencontrer l’un de ces auteurs, le sénateur Jerry Moran, R-Kan., Mercredi, a déclaré samedi un porte-parole de Moran.

La NCAA a également envisagé de modifier ses règles NIL, une décision qui modifierait fondamentalement un système d’amateurisme qui empêche les athlètes de participer à des accords d’approbation, de monétiser leurs abonnés sur les réseaux sociaux ou d’être payés pour signer des autographes au sein d’une entreprise qui génère des milliards de dollars. dollars pour leurs écoles. Mais les propositions de la NCAA seraient en conflit avec certaines dispositions des lois des États.

Emmert a mentionné des réunions, en personne ou via Zoom, avec de nombreux autres législateurs, y compris la présidente du Comité sénatorial du commerce, Maria Cantwell, D-Wash., Et le membre de rang du comité, Roger Wicker, R-Miss.

Mais le temps presse pour qu’un projet de loi soit adopté par le Congrès et la Maison Blanche avant le 1er juillet.

« Cela devient évidemment plus difficile avec chaque jour qui passe à cause du simple calendrier pour faire avancer les choses à court préavis au Congrès », a déclaré Emmert. «Et le Congrès est, bien sûr, occupé par tout un tas d’autres choses – des problèmes généraux – qui dépassent largement le monde des sports universitaires en Amérique.»

En outre, alors que la NCAA souhaite des éclaircissements sur NIL, elle souhaite également une protection contre les futures poursuites antitrust liées à ses règles d’indemnisation des athlètes. Cela a rencontré la résistance des sens. Cory Booker, DN.J., Richard Blumenthal, D-Conn., Et Chris Murphy, D-Conn., Qui font pression pour une législation qui inclurait une aide aux athlètes qui va au-delà des droits NUL.

« Il y a beaucoup d’efforts et beaucoup de possibilités sérieuses de le faire », a déclaré Emmert. «Que ce soit fait le 1er juillet ou après, je pense que c’est un appel. Mais je crois que la reconnaissance que nous avons besoin d’une (loi) fédérale, plutôt que de 50 lois individuelles, est claire et nous espérons que nous pourrons y parvenir tôt ou tard.

Pendant ce temps, faisant écho aux commentaires publiés samedi par le New York Times, Emmert a réitéré son engagement à ce que, quelle que soit l’action du Congrès, la NCAA approuvera de nouvelles règles assouplies du NIL à temps pour le début de l’année scolaire 2021-22. La NCAA avait été prête à voter sur de tels changements de règles en janvier, mais a déposé la question après que la Cour suprême a choisi d’entendre l’appel de l’association de l’affaire antitrust Alston. Le chef de l’époque de la division antitrust du ministère de la Justice, Makan Delrahim, a également envoyé une lettre à Emmert qui exprimait de vives inquiétudes sur les approches de l’association en matière de transfert de NIL et d’athlètes.

«Nous – c’est-à-dire la NCAA, les membres, les conseils d’administration (de l’association), les écoles, moi – nous nous sommes engagés envers nos étudiants-athlètes à leur donner l’occasion de monétiser leur nom, leur image et leur ressemblance par cette venue. année scolaire », a déclaré Emmert. «… Nous avons rédigé les règles. La seule chose dont la NCAA a besoin maintenant, c’est un vote. Et nous devons mener à bien ce vote. … Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas faire cela, et je suis convaincu que nous le ferons.

Le moment précis de ce vote reste à voir. Le commissaire du Big 12, Bob Bowlsby, a déclaré que ses avocats avaient conseillé à sa conférence et à d’autres membres du Power Five d’attendre la décision de la Cour suprême dans l’affaire Alston « juste pour s’assurer, avec beaucoup de prudence, que nous ne faisons rien. cela va être contraire au mandat du tribunal.

Une décision sera probablement rendue plus tard ce mois-ci ou en juin. L’affaire Alston ne concerne pas directement NIL, mais les juges pourraient aborder le pouvoir de la NCAA d’établir ses propres règles dans certains domaines sans faire face à des poursuites antitrust.

Mais Bowlsby – qui préside un comité de la NCAA qui a travaillé sur des changements de règles NIL – était d’accord avec Emmert sur la nécessité d’une action de la NCAA. «Je pense que la pire chose que nous pourrions avoir, c’est de ne rien mettre en place le 1er juillet», a déclaré Bowlsby.

Il a déclaré qu’en l’absence de loi fédérale, « la meilleure position suivante est probablement d’avoir à la fois les lois des États dans certains domaines et une règle (NCAA) qui régit pour les personnes qui n’ont pas de loi d’État » qui assouplirait les règles NIL .

Et Bowlsby a déclaré que, dans ce scénario, l’association et les écoles devraient simplement vivre avec les différences entre les lois des États et les règles de la NCAA. Si la NCAA voulait entreprendre une contestation juridique de la loi de l’État, il a déclaré: «Il va être difficile pour l’association de le faire sans que les écoles de cet État ne rejoignent la poursuite, et aucune institution ne va poursuivre en justice leur propre législature. «

Emmert a déclaré que la NCAA pourrait en grande partie éviter ce problème à court terme, car les changements de règles proposés par la NCAA ressemblent beaucoup aux statuts des États qui ont été adoptés dans les cinq États vont être déclenchés ici le 1er juillet. Mais « les autres états qui vont se déclencher en aval sont assez différents. »

Les modifications proposées par la NCAA donneraient aux écoles la possibilité d’empêcher les athlètes de conclure des accords d’approbation dans certaines circonstances. La loi californienne – qui donne aux écoles beaucoup moins de latitude – a désormais une date d’entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Cependant, en vertu d’un projet de loi en cours d’examen par la législature de l’État, cela serait reporté au premier janvier 2022 ou la date à laquelle les règles de la NCAA régissant NIL changent.