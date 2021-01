Les patrons et les stars de Coronation Street ont rendu hommage à l’acteur Mark Eden après sa mort à l’âge de 92 ans.

La star du savon est décédée paisiblement à l’hôpital le vendredi 1er janvier, après une bataille contre la maladie d’Alzheimer, a confirmé son agent.

L’acteur – qui était surtout connu pour avoir joué le méchant de la télévision Alan Bradley dans Corrie de 1986 à 1989 – laisse derrière lui sa femme Sue Nicholls, 77 ans, qui joue toujours Audrey Roberts dans le feuilleton ITV.

Eden vivait avec la maladie d’Alzheimer «depuis un certain temps» et a été hospitalisée en novembre.

« Nous sommes extrêmement attristés »: les patrons de Coronation Street ont partagé un hommage émouvant à l’acteur Mark Eden, qui jouait Alan Bradley, sur Instagram vendredi après la mort de la star à l’âge de 92 ans.

Les patrons de l’émission ont partagé un hommage à Mark sur Instagram après l’annonce de sa mort vendredi, écrivant: « Nous sommes tous extrêmement attristés d’apprendre que Mark Eden est décédé paisiblement, à l’hôpital, plus tôt dans la journée.

«Notre amour et nos pensées vont à Sue, à leur famille et à leurs amis en ce moment.

Alors que la star du feuilleton Sally Dynevor, qui joue Sally Metcalfe, a publié un hommage à Eden sur Instagram Stories, le qualifiant de « bel homme et d’acteur brillant ».

La fille à l’écran d’Eden, Sally Ann Matthews, qui jouait Jenny, se souvenait également de la star partageant le même cliché et l’écriture: « J’ai tellement aimé cet homme. Merci d’être le père, le professeur et l’ami de télévision le plus merveilleux.

Eden a joué le méchant Alan Bradley sur le feuilleton ITV dans les années 80. Son temps sur The Cobbles a pris fin lorsque son personnage a été tué par un tramway de Blackpool.

Icône: Les fans de Coronation Street connaîtront Mark comme le méchant Alan Bradley qui est apparu sur le feuilleton ITV dans les années 80 (photo avec sa fille à l’écran Jenny, jouée par Sally Ann Matthews)

Une déclaration de son agent a déclaré: « Nous sommes très tristes d’annoncer la mort de l’acteur Mark Eden.

«Il est décédé paisiblement, à l’hôpital, plus tôt dans la journée, le 1er janvier 2021. Mark vivait avec la maladie d’Alzheimer depuis un certain temps et a été hospitalisé en novembre.

Mark, 92 ans, a eu une longue carrière de plus de 50 ans, dont huit ans à Coronation Street en tant que personnage d’Alan Bradley.

« Il laisse dans le deuil sa femme Sue, sa fille Polly, son beau-fils Paul et sa petite-fille Emma. Nous demandons que leur vie privée soit respectée en cette période très difficile.

Se souvenir de lui: Sally Dynevor, une autre star de Coronation Street, a également partagé une photo d’Eden en écrivant « bel homme et brillant acteur RIP »

« J’ai tellement aimé cet homme »: Sally Ann Matthews qui a joué la fille à l’écran d’Eden, Jenny, a partagé la même image en noir et blanc et a écrit: « Merci d’être le père, le professeur et l’ami de télévision le plus merveilleux »

Décès pacifique: l’acteur est décédé paisiblement à l’hôpital vendredi, après une bataille contre la maladie d’Alzheimer (photo de 1960)

La mort – qui s’est produite après avoir poursuivi le personnage Rita Fairclough – est devenue l’une des scènes les plus célèbres de Corrie et a été regardée par 21,4 millions de téléspectateurs.

Mark, dont le nom de naissance était Douglas John Malin, a été marié pour la première fois à sa première épouse Joan Long de 1953 à 1959.

Le couple a accueilli son fils David en 1957, mais l’acteur, musicien et compositeur est décédé tragiquement en 2017.

Mark a rencontré sa deuxième femme, Diana Smith (qui a plus tard utilisé le nom de scène Diana Eden), en 1971, le couple se mariant deux ans plus tard et ayant une fille nommée Polly.

Triste nouvelle: il laisse derrière lui sa femme Sue Nicholls, 77 ans, qui joue Audrey Roberts dans le feuilleton ITV (photographié ensemble en 2016)

Amour à long terme: l’acteur s’est marié avec la troisième épouse – et ancienne co-vedette de Coronation Street – Sue Nicholls en 1993 (photographiée ensemble en 1995)

L’acteur s’est marié avec la troisième épouse – et ancienne co-vedette de Coronation Street – Sue Nicholls en 1993.

L’autobiographie de l’acteur né à Londres, intitulée Who’s Going To Look At You?, A été publiée en 2010.

Sue, qui n’a pas d’enfants, a déclaré au Mirror en octobre 2019: « J’ai rencontré Mark tard dans la vie, j’avais presque 40 ans, donc les enfants ne sont tout simplement pas arrivés.

Hommages: les fans de savon ont également partagé leur tristesse à l’annonce de la mort d’Eden, l’un d’eux l’appelant le premier « super méchant » de Coronation Street

«Autant que j’aurais aimé ça, je n’avais pas de famille à élever et à m’inquiéter… peut-être que cela m’a aidé à rester jeune.

« Je ne m’y suis jamais attardé et je suis heureux d’une certaine manière parce que je n’aurais probablement pas été dans la série toutes ces années si j’avais eu des enfants.

«C’est probablement pourquoi j’aime venir travailler. Je fais venir ma famille ici. J’ai des enfants et des petits-enfants de substitution.

Bien qu’ayant connu un grand succès au cours de sa carrière d’acteur, Eden n’a eu son premier rôle qu’à l’âge de presque 30 ans.

Veuf: Sue n’a pas d’enfants et a déclaré en octobre 2019: « J’ai rencontré Mark tard dans la vie, j’avais presque 40 ans, donc les enfants ne sont tout simplement pas arrivés » (photo ensemble en août 1998)

Il a déclaré au Daily Express en 2013: «J’ai contracté la tuberculose, passé deux ans dans un sanatorium, travaillé sur le champ de foire, me suis marié… en fait, j’avais presque 30 ans au moment où j’ai rejoint Everyman Theatre Group à Ramsgate.

Après être apparu sur scène, le premier crédit à l’écran d’Eden était pour son rôle dans Quatermass And The Pit sorti en 1958.

En plus de Coronation Street, Mark est également apparu dans la série télévisée The Avengers avant de jouer le rôle de Marco Polo Doctor Who en 1963. Il a ensuite joué dans le film de 1965 Doctor Zhivago.

Ces dernières années, il a joué des rôles dans des émissions de télévision Doctors and Casualty. Son dernier titre à l’écran était le téléfilm Une aventure dans l’espace et le temps, où il jouait Donald Baverstock, en 2013.