L’acteur de Coronation Street, Mark Eden, est décédé à l’âge de 92 ans après une bataille contre la maladie d’Alzheimer, a confirmé son agent aujourd’hui.

Il était surtout connu pour avoir joué Alan Bradley dans le feuilleton ITV dans les années 80 et laisse dans le deuil sa femme et sa co-vedette Sue Nicholls, qui joue Audrey Roberts.

Une déclaration à l’agence de presse PA a déclaré: « Nous sommes très tristes d’annoncer le décès de l’acteur Mark Eden.

«Il est décédé paisiblement, à l’hôpital, plus tôt dans la journée, le 1er janvier 2021. Mark vivait avec la maladie d’Alzheimer depuis un certain temps et a été hospitalisé en novembre.

«Mark, 92 ans, a eu une longue carrière de plus de 50 ans, dont huit ans à Coronation Street en tant que personnage d’Alan Bradley.















« Il laisse dans le deuil sa femme Sue, sa fille Polly, son beau-fils Saul et sa petite-fille Emma. Nous demandons que leur vie privée soit respectée en cette période très difficile. »

Alors que Mark est devenu un nom familier dans Coronation Street, il a également joué dans Doctor Who en tant que Marco Polo.

Il a quitté l’école à l’âge de 14 ans et a rejoint le Royal Court Theatre avant de décrocher un rôle dans le feuilleton ITV Coronation Street.

Son temps dans la série a pris fin en décembre 1989, lorsque Alan a été tué dans un accident de tramway de Blackpool.

En 2009, Mark a dévoilé une plaque à l’arrêt de tramway où la scène a été filmée.







(Image: Télévision de Grenade)







(Image: Mirrorpix)



Le premier crédit d’écran de Mark était en 1958 avec un rôle dans Quatermass And The Pit.

Il a ensuite joué dans le film de 1965, Docteur Zhivago, avec Julie Christie et Omar Sharif, Doctor Who et The Avengers.

Il est également apparu à London Belongs To Me et à Crown Court.

Plus tard dans sa carrière, il est apparu dans Doctors and Casualty, avec son dernier crédit d’écran en 2013 dans le téléfilm Une aventure dans l’espace et le temps.