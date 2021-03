Mark Drakeford s’auto-isole après être entré en contact avec une personne infectée

Le gouvernement gallois a déclaré que le premier ministre Mark Drakeford s’auto-isole « par précaution » après être entré en contact avec une personne qui avait été testée positive pour le coronavirus.

M. Drakeford a comparu jeudi devant la commission des affaires galloises depuis une dépendance au fond de son jardin, où il vivait seul plus tôt pendant la pandémie lorsque sa femme et sa belle-mère protégeaient.

Un porte-parole du gouvernement gallois a déclaré: « Le Premier ministre s’auto-isole par précaution après avoir été en contact avec quelqu’un qui a été testé positif au coronavirus ».

L’annonce est intervenue alors que le dirigeant gallois a profité de sa comparution devant les députés de Westminster pour dire que sa relation avec le Premier ministre Boris Johnson était « distante » au cours de la pandémie – le couple ne s’étant formellement rencontré qu’une seule fois.

Interrogé par le président du comité et député conservateur Stephen Crabbe, qui a demandé s’il y avait une «rencontre d’esprit» entre les deux hommes, M. Drakeford a déclaré: «Je devrais décrire ma relation avec le Premier ministre comme étant éloignée.

« Dans le sens où je ne l’ai rencontré qu’une seule fois moi-même – j’ai assisté à un certain nombre de réunions où un grand nombre d’autres personnes étaient présentes – et il n’a pas encore convoqué une réunion du Comité ministériel conjoint des premiers ministres. et lui-même.

« En ce sens, je dirais que j’ai eu un niveau de contact très modeste avec le Premier ministre. Et l’éloignement n’est pas seulement de cette façon, j’ai peur que nous ayons rarement une réunion d’esprit. »

Il a ajouté qu’il pensait que la manière dont le gouvernement britannique s’engage avec les administrations décentralisées galloise, écossaise et nord-irlandaise « n’est pas une base satisfaisante pour soutenir l’avenir du Royaume-Uni », affirmant qu’il y avait eu des réunions plus fréquentes convoquées par le numéro 10. depuis la nouvelle année, mais ils étaient encore organisés « sur une base relativement aléatoire ».

Il a déclaré: « Il n’y a pas d’architecture institutionnelle pour faire fonctionner le Royaume-Uni. Tout est ad hoc, aléatoire et inventé au fur et à mesure. Et je crains que ce ne soit vraiment pas une base satisfaisante pour soutenir l’avenir de la Grande-Bretagne.

«Et si je suis inquiet du manque d’engagement régulier entre le Premier ministre et d’autres parties du Royaume-Uni, c’est plus que je pense sans cela, alors la sécurité de l’avenir du Royaume-Uni devient plus difficile.