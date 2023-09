Mark Dickey : Un spéléologue piégé à 1 000 m sous terre est « en alerte » dans un message vidéo | Nouvelles du monde

Un spéléologue enfermé à des milliers de mètres sous terre a déclaré dans un message vidéo qu’il était « en alerte mais pas guéri de l’intérieur ».

Mark Dickey, 40 ans, a commencé à souffrir d’hémorragie gastro-intestinale alors qu’il effectuait une mission d’exploration à l’intérieur de la grotte Morca, profonde de 4 100 pieds (1 276 m), dans le sud du pays. Turquie samedi dernier.

Le ressortissant américain est tombé malade près du fond de la crevasse à 3 670 pieds (1 120 m) et a ensuite été déplacé vers un camping à 3 400 pieds (1 040 m) de profondeur.

Plus de 150 sauveteurs ont pour mission de le sauver et après avoir reçu du matériel médical, M. Dickey a pris la parole publiquement pour la première fois depuis le début de l’épreuve.

Dans un message vidéo diffusé par les autorités turques, on le voit vêtu d’une doudoune rouge et utilisant une lampe frontale.

Le spéléologue américain Mark Dickey est coincé dans une grotte turque





Il a déclaré : « Comme vous pouvez le voir, je suis debout, je suis alerte, je parle. Mais je ne suis pas encore guéri intérieurement, donc je vais avoir besoin de beaucoup d’aide pour sortir de ici. »

M. Dickey a ajouté qu’il était « très proche du bord » lorsque l’équipe lui est parvenue avec des fournitures vitales.

« Le monde de la spéléologie est un groupe très soudé, et c’est incroyable de voir combien de personnes ont répondu en surface », a-t-il déclaré.

« La réponse rapide du gouvernement turc pour obtenir les fournitures médicales dont j’avais besoin m’a, à mon avis, sauvé la vie. »

Marc Dickey





La fiancée de M. Dickey, Jessica, une autre spéléologue, est restée à ses côtés dans la grotte.

Les images de l’opération de recherche montraient des sauveteurs installant des abris à l’intérieur de la grotte et parlant à M. Dickey.

La grotte a été divisée en sept sections et différentes équipes assument la responsabilité de chaque zone.

L’état de santé de l’homme de 40 ans est stable et ses signes vitaux sont normaux, ont indiqué les autorités. Trois médecins le surveilleront alors qu’il se dirige lentement vers la sécurité.

Environ 150 personnes ont été déployées pour aider à mettre M. Dickey en sécurité





« Les médecins s’efforcent d’améliorer encore l’état de santé du patient afin que le difficile transport vers la surface puisse commencer rapidement sans autres complications », a déclaré le chef des opérations de sauvetage, Recep Salci.

Il a ajouté que des explosifs pourraient être nécessaires pour agrandir certains espaces étroits.

Il faut généralement environ 15 heures à un spéléologue expérimenté et en pleine santé pour atteindre la surface – au cours d’un voyage qui comprend des passages étroits et sinueux et plusieurs ascensions sur corde.

Le transport de M. Dickey devrait prendre trois à quatre jours.